Kleine problemen hinderen McLaren: “Maar toch veel geleerd”

Piastri trapte de tweede testdag af voor McLaren, maar werd net als veel andere coureurs de dupe van een rode vlag die werd uitgehangen vanwege een losgekomen drainagerooster. Doordat de ochtendsessie niet meer werd hervat, bleef de Australiër steken op 35 ronden.

“Het was een iets kortere ochtend dan gepland door de rode vlag, maar het was nog steeds een zeer nuttige sessie”, zegt Piastri. “We hebben alsnog veel gedaan gekregen, waarbij de focus lag op het afstellen van de auto. Onze snelheid ziet er redelijk uit en we zijn redelijke progressie aan het boeken met ons testprogramma. Een solide dag dus en ik kijk ernaar uit om morgen nog wat meer ronden te rijden.”

De middagsessie begon een uur eerder om wat van de verloren baantijd goed te maken. Norris gebruikte die extra tijd om meer data over de aerodynamica te verzamelen en verlegde de focus daarna naar het rijden van zowel performance runs als long runs, al werd hij bij dat laatste gehinderd door een probleem met het brandstofsysteem. “We liepen tegen wat kleine problemen aan vandaag, waardoor we niet alles konden doen in de middag wat we wilden”, deelt Norris na afloop mee. “We hebben nog steeds wat werk te verzetten wat betreft de balans van de auto, maar we hebben al wel veel hierover geleerd, wat goed is. We hebben nog genoeg om naar te kijken vanavond en verschillende dingen om morgen te proberen en verder te onderzoeken.”

Meer grip

McLaren-teambaas Andrea Stella is na twee testdagen optimistisch dat het team goede stappen heeft gezet met de nieuwe MCL38. “Ik denk dat we vooruitgang hebben geboekt met een paar van onze zwakke plekken”, vertelt Stella aan de in Bahrein aanwezige pers, waaronder Motorsport.com. “We zijn bijvoorbeeld een stuk blijer met de grip aan de achterkant, wat een van de aspecten was die we wilden verbeteren. Over het geheel genomen is er overigens meer grip.”

“Er zijn nog steeds zaken waaraan we moeten werken, maar de meeste winst kan nog altijd behaald worden door meer grip te vinden”, weet Stella. “Het is niet dat we dingen moeten corrigeren, het is vooral dat we meer grip op de wagen moeten brengen, en dat zit hem vooral in de aerodynamische performance. We hebben echter nog wat marge om te verbeteren, ook vanuit mechanisch oogpunt en qua interactie met de banden. Maar voor al drie zaken - dus aerodynamica, mechanische grip en interactie met de banden - zijn we van plan om in de loop van het seizoen met updates te komen.”

Stella is voorzichtig met het doen van voorspellingen aangezien de concurrentie ook niet heeft stilgezeten. “Wat betreft de performance levert de auto wat we ervan verwacht hadden. Geen grote verrassingen dus, wat op zich goed nieuws is, omdat we wel enkele nieuwigheden op de auto hebben”, meent Stella. “De auto vormt een goede basis voor verdere ontwikkeling en is een stap vooruit ten opzichte van de auto van vorig jaar. Maar als ik om me heen kijk, zie ik dat heel veel teams een stap vooruit hebben gezet, wat ook normaal is. Maar er is één team dat een grote stap heeft gemaakt met de auto en helaas was die wagen vorig jaar ook al de snelste.”