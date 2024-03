Ook voor Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen écht begonnen. Zoals wel vaker vat de regerend wereldkampioen direct de koe bij de hoorns en noteerde in een vroeg stadium de snelste tijd. Later verbeterde hij ook nog, maar geheel tevreden is de Red Bull-coureur niet.

De afstelling van de RB20 voldoet niet aan de verwachtingen. Over de boordradio klaagt de 26-jarige coureur over een auto waar alles mis aan is. Om dan alsnog twee tienden dan de concurrentie te zijn, moet hard aankomen en belooft weinig goeds. De verwachtingen waren al dat Red Bull Racing het snelste zou zijn. Mochten de monteurs de auto volledig naar wens van Verstappen afstellen, dan kan het nog een klap sneller gaan.