Raikkonen start met nieuwe achtervleugel vanuit pits in Brazilië

De derde sprintrace van het Formule 1-seizoen 2021 verliep voor Kimi Raikkonen al teleurstellend. Hij mocht vanaf de dertiende positie vertrekken, maar viel vroeg in de race al ver terug na een lichte botsing met teamgenoot Antonio Giovinazzi. Uiteindelijk slaagde de Fin erin om als achttiende over de finish te komen in de sprintrace en eigenlijk zou hij de race van zondag ook op die positie gaan aanvangen. Dat gebeurt dus niet: Alfa Romeo wisselde Raikkonens achtervleugel in voor een exemplaar met een andere specificatie en dus moet hij de race vanuit de pits starten.

Alfa-teambaas Fred Vasseur vertelde na de sprintkwalificatie aan Motorsport.com dat de botsing geen animositeit heeft opgeleverd tussen Raikkonen en Giovinazzi. “Ik denk dat het een misverstand was. Ze haalden Alonso in, de ene aan de linkerkant en de ander aan de rechterkant. Ik denk niet dat Kimi verwachtte dat Antonio op de apex zou zitten”, zei Vasseur. “Het is wat het is. Ze hebben een goed gesprek gehad en zijn uiteindelijk heel relaxed. Ze hebben een goede en open discussie gevoerd. Het is zonde, want Antonio’s snelheid was goed. Hij had een beetje schade opgelopen, maar de snelheid was goed. Met twee auto’s op P12 en P13 hadden we ze in de punten kunnen krijgen, maar laten we afwachten. We hebben nog een goede kans.”

Giovinazzi sloot zich aan bij de lezing van teambaas Vasseur: “Ik maakte me geen zorgen [over de reactie van het team], want ik wist dat er op dat moment niets meer te doen was. We reden met z’n drieën over het rechte stuk en tijdens het remmen kon Kimi mij niet zien aan de binnenkant, dus ik had geen ruimte om hem te ontwijken”, zei de Italiaan. “In de race was ik P13, dus we wisten één positie te winnen. De snelheid is niet verkeerd, dus we moeten kijken wat de beste strategie is.”