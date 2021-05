Die voorvleugel brak af en noopte Kimi Raikkonen om zijn Alfa Romeo C41 al na één ronde naast de baan te parkeren, einde wedstrijd. Na afloop van de race nam de Fin de volledige verantwoordelijkheid voor het incident op zich. “Het was mijn fout”, gaf de 41-jarige coureur ruiterlijk voor de camera’s van Sky Sports F1 toe. “Ik was iets aan het controleren op het stuur. Ik was een knop aan het omzetten omdat ik dat bij het uitkomen van de laatste bocht verkeerd had gedaan, dus ik moest hem opnieuw aanpassen. Daardoor reed ik achterop hem. Het was duidelijk mijn fout.”

Een fout die hem niet alleen de race kostte, maar hem ook op een opgeheven vingertje van het thuisfront kwam te staan. Terugblikkend op de hele situatie, vertelde Raikkonen in Barcelona enigszins besmuikt hoe zijn zoon Robin hem vermanend had toegesproken. “Het was verre van ideaal, maar ik denk dat waarschijnlijk het ergste was dat mijn zoon tegen me zei dat 'je altijd tegen me zegt dat ik naar voren moet kijken' als hij in een kart rijdt. Hij gaf me een beetje een lesje.”