Raikkonen niet tevreden, ondanks puntenfinish in Sochi

Het leek zondag in Sochi alsof Kimi Raikkonen nooit weg was geweest. De wereldkampioen van 2007 moest de Grands Prix van Nederland en Italië aan zich voorbij laten gaan na een positieve coronatest, maar keerde in Rusland probleemloos terug achter het stuur van zijn C41. Raikkonen kwalificeerde zich op een keurige zestiende plaats, maar mocht door gridstraffen voor Nicholas Latifi, Valtteri Bottas en Charles Leclerc de race starten vanaf P13. Na de openingsronde lag de veteraan al in de top tien, maar door een vroege pitstop viel hij terug naar de dertiende plaats. Lang leek het er op dat hij rond die positie zou finishen, maar de regen bracht uitkomst. De Fin kon op de intermediates oprukken naar uiteindelijk P8, zijn beste finish van dit seizoen.

Toch was Raikkonen na afloop van de race niet helemaal tevreden. “Ik zou veel liever een beetje hoger hebben gestaan. We hadden een goede start en pakten wat posities en konden daarna het grootste deel van de race de Alpine [van Esteban Ocon] volgen. Ik voelde dat de auto goed te hanteren was, maar we waren wat te langzaam om echt vooruitgang te boeken.”

Voor Raikkonen kwam de regen aan het einde van de race dan ook als een zegen. “Gelukkig hadden we de juiste beslissing genomen. We voelden al dat het te nat werd en we waren een van de eersten die binnenkwamen om banden te wisselen en dat betaalde zich uiteindelijk uit”, vervolgde de Alfa-coureur. Nadat hij op de gegroefde banden was overgestapt kon Raikkonen vrij eenvoudig de spartelende Sergio Perez, George Russell en Lance Stroll inhalen. Hij zei niet echt voordeel te hebben gehad van zijn rally-ervaring. “Nee, nee niet echt. Onze banden waren zeker niet de beste in deze natte omstandigheden, maar we hebben op het juiste moment gepit en toen hadden we in de laatste paar ronden nog wat snelheid en konden we nog wat auto's passeren. Niet slecht.”

De vier punten van Raikkonen brengen hem nu op een totaal van zes punten in het kampioenschap. Teamgenoot Antonio Giovinazzi heeft dit seizoen slechts één punt behaald.