Raikkonen maant Alfa Romeo: “Wakker worden”

Na de finish van de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone liet Kimi Raikkonen zich kritisch uit over de boordradio. De Fin kwam als vijftiende over de meet. In zowel de sprintrace als de GP won hij bij de start enkele plaatsen. Op zondagmiddag knokte hij lange tijd met Red Bull-coureur Sergio Perez, maar Raikkonen verloor alle kansen op een puntenfinish na een touché met de Mexicaan. Tot op heden eindigde Raikkonen in het seizoen 2021 slechts eenmaal in de punten: de tiende plaats in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Teamgenoot Antonio Giovinazzi heeft eveneens pas één schamel punt gescoord.

De formatie uit Hinwill heeft de ontwikkeling van de 2021-bolide al weken geleden stilgelegd, met uitzondering van de aanpassing van de achtervleugel aan de striktere deflectietests. Na de finish in Silverstone zei de engineer van Raikkonen dat de tiende plaats zonder de aanrijding met Perez mogelijk was geweest. De voormalig wereldkampioen reageerde op kenmerkende wijze: “Misschien. Of misschien moeten we de auto gewoon sneller maken. Simpel zat. Het is onmogelijk om tegen hen te strijden. Come on, we moeten wakker worden en iets doen.”

Eenmaal uit de auto gaf hij toe vooral aan het verdedigen te zijn geweest: “We hadden verwacht dat het geen eenvoudige race zou worden en dat bleek ook het geval. Na de start zag het er redelijk uit maar hoe langer we raceten, hoe meer ik in de spiegels keek in plaats van naar voren. We probeerden te vechten, maar dat was niet genoeg. Misschien zijn we beter af op andere circuits maar ja, wat doe je eraan?”

Alfa’s head of track engineering Xevi Pujolar erkent dat de wagen op dit moment te langzaam is om aanspraak te maken op punten: “Als er vooraan iets gebeurt komen we dicht in de buurt. Maar we missen nog wat. We probeerden met Kimi agressief te zijn, vroeg te stoppen, maar we hadden meer snelheid nodig om in de buurt van de punten te komen.”

