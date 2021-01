Raikkonen niet gefrustreerd na ‘absoluut teleurstellend’ 2020

Raikkonen scoorde over het hele seizoen genomen dus maar vier punten en werd zodoende maar zestiende in het kampioenschap, zijn laagste eindklassering sinds hij in 2001 in de Formule 1 debuteerde. “Dat is zeker niet wat we voorafgaand aan het seizoen verwacht en voor ogen hadden”, laat Raikkonen weten. “Het was ons na de wintertests al duidelijk dat we niet stonden waar we wilden staan. Dat we niet zo snel waren als gehoopt, daar waren natuurlijk vele redenen voor. Het was absoluut teleurstellend voor ons allemaal, maar het is nou eenmaal zo gelopen. Er zal veel werk moeten worden verzet als we volgend jaar in een betere positie willen zitten.”

Op de vraag hoe frustrerend 2020 voor hem is geweest, als coureur die een keer wereldkampioen is geworden, 21 races heeft gewonnen en meer dan honderd keer op het podium heeft gestaan: “Niet frusterend. Maar het is natuurlijk zeker niet wat je wil. Volgens mij hebben we in 2019 een redelijk goede job gedaan, al ging het later in het seizoen wel wat minder. We hadden meer verwacht van dit jaar, maar het was ons al vrij snel duidelijk dat het een ander seizoen ging worden dan we gedacht hadden. We moeten gewoon aan de slag en het volgend jaar beter proberen te doen. Zo gaan die dingen. Sommige jaren zijn lastiger dan andere, om uiteenlopende redenen, en hoe goed of slecht de auto is maakt natuurlijk enorm veel uit in deze sport.” Het hebben van ups en downs is volgens de Fin echter de normaalste zaak van de wereld. “Het is part of the game.”

Het was met 17 races in 23 weken een behoorlijk drukke tweede helft van 2020, maar de oudste coureur op de grid draaide zijn hand er niet voor om. “Het was voor mijn gevoel niet heel anders dan we normaal doen. Ja, we hadden misschien meer races in een korter tijdsbestek, maar de meesten waren in Europa, wat een heel hoop scheelt”, aldus de 41-jarige Formule 1-veteraan, die afgelopen seizoen het record voor de meeste Grand Prix-starts heeft overgenomen van Rubens Barrichello. “Maar het is natuurlijk voor niemand een volkomen normaal jaar geweest. We zullen zien hoe het volgend jaar allemaal verloopt. We hebben het ermee te doen. Wat het uiteindelijk ook wordt, we gaan ons best weer doen.”