Raikkonen: "Wist meteen dat Giovinazzi snel was"

Met enkele piekmomenten heeft Antonio Giovinazzi zijn werkgevers overtuigd van zijn talent. Ook volgend jaar komt hij uit voor Alfa Romeo, zo maakte het team begin deze maand bekend. De eerste seizoenshelft ging wat moeizaam, maar sinds de zomerstop heeft hij een betere vorm te pakken en zelfs meer punten verzameld dan Kimi Raikkonen. Toch kan het team het gevoel niet kwijt dat het hoger dan P8 had moeten staan in het kampioenschap.

Raikkonen zegt er niet van op te kijken dat er bij zijn stalgenoot een stijgende lijn te zien is. "Ik wist al van Ferrari dat hij snel was. Zijn ervaring is wat beperkt, het is een paar jaar geleden dat hij een of twee races heeft gereden", herinnert de oud-wereldkampioen zich nog. Aan het begin van het seizoen 2017 reed Giovinazzi twee Grands Prix voor het voormalige Sauber, waarna hij enkel nog in actie kwam tijdens tests en een spaarzame vrije training op de vrijdag. "Hij kan heel snel zijn in een los rondje en heeft zich ook in de races verbeterd dit jaar. Ik ben niet verbaasd dat zijn contract is verlengd. Ik wist dat eigenlijk al wel een tijdje."

De ervaren F1-coureur ziet zichzelf niet als de eerste rijder van het team. "Het gaat er niet om de eerste of tweede coureur te zijn. Ik heb natuurlijk meer ervaring en dat maakt een belangrijk verschil, maar verder is er geen onderscheid. We rijden vrij langs elkaar, krijgen dezelfde mogelijkheden en iedereen probeert daar het meeste van te maken." Zelf had Raikkonen een tijdelijke vormdip. Zijn vierde plek op Interlagos markeerde sinds de zomerstop zijn eerste top-tien resultaat.

Met medewerking van Adam Cooper