Alfa Romeo reist vol optimisme af naar Azerbeidzjan

De tiende en elfde plaats van Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen in Monaco smaakt naar meer, zegt teambaas Frédéric Vasseur. “We beginnen vol vertrouwen aan de volgende race met ons team, onze auto en onze kansen. Ons eerste punt scoren in Monaco was belangrijk, vooral vanuit psychologisch oogpunt, omdat we eindelijk een weekend hadden waarin pech onze progressie niet in de weg stond. We zijn zelfs een beetje teleurgesteld omdat we weten dat we nog hoger hadden kunnen eindigen, maar dit toont wel aan hoeveel potentieel we nog hebben.”

Antonio Giovinazzi verschijnt pas voor de tweede keer in de Formule 1 aan de start in Baku, maar boekte er in 2016 wel een dubbele overwinning in de GP2. “Ik heb hier een aantal zeer goede herinneringen uit mijn tijd in de GP2 en ik had een sterke zaterdag toen ik hier voor het eerst in de Formule 1 kwam, in 2019. Ik wist voor het eerst door te dringen tot Q3 en ik zou dit weekend graag een herhaling van die prestatie zien. We hebben er alle vertrouwen in dat we de vorm [van Monaco] mee kunnen nemen en de vruchten kunnen blijven plukken van de progressie die we hebben geboekt.”

Voor Kimi Raikkonen wacht het vijfde optreden in Baku. Zijn beste resultaat was een tweede plaats, in 2018 met Ferrari. De Fin hoopt op een incidentrijke race die kansen biedt. “Races in Baku kunnen erg chaotisch zijn en het is altijd een goede kans om een goed resultaat te behalen als we ons werk goed doen. We weten wat ons te doen staat - het maximale uit elke sessie halen, van vrijdag tot zondag: we hebben laten zien dat we met iedereen in het middenveld kunnen strijden, dus laten we zien hoe het loopt.”

Video: Een virtuele ronde over het circuit van Baku