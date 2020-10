Raikkonen over periode na F1: "Ik word geen commentator"

Een mijlpaal zou je zeggen, maar Raikkonen zelf is – niet geheel verrassend – niet erg onder de indruk van het record. Belangrijker is de lol die hij nog in het racen heeft, zo laat hij in gesprek met Motorsport.com weten. “Als iemand me zou vragen hoeveel races ik heb gereden, zou ik het echt niet weten. Ik heb nooit gekeken naar hoeveel races ik heb gereden of hoeveel anderen er achter hun naam hebben. Natuurlijk praten de mensen er over, maar het maakt voor mij niets uit. De meeste records worden toch wel weer verbroken en ik ben hier niet omdat ik nou per se zoveel races wil rijden. Zo lang ik het naar m’n zin heb, ben ik een gelukkig mens.”

Trots op wereldtitel

Raikkonen begon zijn Formule 1-carrière bij Sauber – het team dat in 2018 Alfa Romeo Sauber en vorig jaar Alfa Romeo werd – en waar hij nu dus opnieuw voor rijdt. Hij won in achttien F1-seizoenen (in 2010 en 2011 was hij er niet bij) 21 Grands Prix, klokte 46 snelste rondes en is nog steeds de laatste wereldkampioen van Ferrari (2007). Vooral die wereldtitel is iets wat hij koestert. “Ik heb het idee dat ik alles gedaan heb zoals ik het heb willen doen. Goede keuzes, slechte keuze, ik kan er mee leven”, legt Raikkonen uit. “Ik wilde altijd titels winnen en uiteraard wil je er ook meer dan één winnen. We zijn er een paar keer dichtbij geweest, maar om verschillende redenen is het er niet van gekomen. Maar ja, zo gaat het nu eenmaal in de autosport. Ik heb er geen slechte smaak aan overgehouden of zo. Ik ben blij dat ik met Ferrari kampioen ben geworden en ik iets heb kunnen doen dat ik in al die jaren erg leuk vond om te doen. En waar ik nog steeds plezier aan beleef.”

"Geen commentator"

Dat plezier is allesbepalend of Raikkonen – die op 17 oktober 41 jaar oud wordt – nog een jaar doorgaat. Bij Alfa Romeo en motorleverancier Ferrari wil men graag verder met de Fin en verschillende media meldden al dat hijzelf ook wel trek heeft in nog een jaar Formule 1. Een definitieve keuze heeft Raikkonen echter nog niet gemaakt, maar mocht hij besluiten te stoppen dan zien we hem nooit meer terug in de paddock. “Toen ik [in 2010] stopte om te gaan rallyrijden heb ik nauwelijks [naar de Formule 1] gekeken. Ik keek als er toevallig iets op tv was. Ik was bij de Grand Prix van Monaco, maar om heel andere redenen. Ik geloof dat ik er helemaal niets van heb meegekregen, misschien wat Formule 2 ’s ochtends toen ik uit de kroeg kwam. Ik heb er echt geen slecht gevoel bij hoor, maar als je iets al zoveel jaar hebt gedaan.. ik zal er niet zijn als ik er niets te zoeken heb. En ik word natuurlijk nooit commentator of zo, dat lijkt me duidelijk.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas en Jonathan Noble