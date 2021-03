Raikkonen te spreken over nieuwe krachtbron Ferrari

De Scuderia moest begin 2020 een schikking treffen met de FIA over de krachtbron van 2019 en dat leidde tot een flinke reductie van het vermogen van die motor. Niet alleen Ferrari had daar vorig seizoen last van, ook de klantenteams Alfa Romeo en Haas werden door de maatregel getroffen.

Ferrari koos er afgelopen winter dan ook voor om de krachtbron voor 2021 grondig te reviseren. Na hoopgevende geluiden vanuit het testlab in Maranello, kon dit weekend in Bahrein voor het eerst echt gereden worden met de nieuwe motor. Volgens Raikkonen – die vrijdag voor het eerst in actie kwam – is de nieuwe krachtbron een flink stap vooruit in vergelijking met die van vorig seizoen. “Ik ben er vrij zeker van dat ze vooruitgang hebben geboekt, het voelt beter”, zei de Fin. “Je mag verwachten dat de andere motorfabrikanten zich ook verbeterd hebben, maar het lijkt er op dat we in vergelijking met wat we vorig jaar hadden, in een wat betere positie zitten.” Hij maakte nog wel een voorbehoud. “We zullen natuurlijk moeten afwachten waar we staan als we eenmaal gaan racen, maar het helpt ons zeker.”

Raikkonen testte de Alfa Romeo C41 op de openingsdag van de pre-season tests in Bahrein en zat zaterdag aan de kant toen teamgenoot Antonio Giovinazzi beide sessies afwerkte. “Het is duidelijk nog vroeg, maar alles werkte goed”, liet Raikkonen na afloop van zijn eerste meters weten. “We hadden de hele dag geen problemen, alles ging goed. De auto voelde duidelijk anders aan dan vorig jaar, maar hij voelt onder bepaalde omstandigheden best goed aan. Ik denk dat we een goede uitgangspositie hebben.” Zondag komt de Fin weer in actie voor de Italiaans-Zwitserse stal.

Ferrari-coureur Charles Leclerc sloot zich aan bij Raikkonen’s optimisme over de krachtbron, maar ook hij weigerde om al te veel conclusies te trekken in deze vroege fase van het seizoen. “Alles voelt vrij goed, maar het is erg moeilijk om nu al commentaar te geven”, aldus de Monegask. “Niemand gaat nu al tot het gaatje, zeker niet onder deze omstandigheden. Voorlopig is het dus nog vroeg, maar alles voelt goed aan en het komt overeen met wat we verwachtten.”