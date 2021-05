Kimi Raikkonen was vorig jaar een van de uitblinkers in Portimao toen hij tijdens de openingsronde in lastige omstandigheden van de zestiende plek wist op te stomen naar de zesde plaats. Dit jaar ging het er een stuk minder aan toe voor de Fin: bij het ingaan van de tweede ronde botste hij namelijk achterop de Alfa Romeo van teamgenoot Antonio Giovinazzi.

Door de aanvaring met de Italiaan brak de voorvleugel van Raikkonens Alfa af. Een deel van de vleugel kwam op het rechte stuk terecht en zorgde daarmee voor een safety car-situatie. Het andere deel kwam onder de auto terecht, waardoor Raikkonen stuurloos rechtdoor schoot in de eerste bocht en in het grind zijn race tot een vroegtijdig einde zag komen.

"Mijn fout"

Na afloop van de race zocht Raikkonen niet naar excuses, maar stak hij de hand in eigen boezem: “Het was mijn fout”, erkende de Fin voor de camera’s van Sky Sports F1. “Ik was iets aan het controleren op het stuur. Ik was een knop aan het omzetten omdat ik dat bij het uitkomen van de laatste bocht verkeerd had gedaan, dus ik moest hem opnieuw aanpassen. Daardoor reed ik achterop hem. Het was duidelijk mijn fout.”

Raikkonen bleef uiteindelijk de enige uitvaller van de race. Teamgenoot Giovinazzi kon zijn weg vervolgen, maar zal met een vijftiende plek Portugal eveneens met lege handen verlaten.