Raikkonen: "Kan 5-jarig zoontje amper bijhouden in kart"

Gedurende de lange corona-pauze heeft de ervaren Raikkonen veel tijd doorgebracht met zijn familie, deels in Finland en deels thuis in Zwitserland. Twee weken geleden zette Minttu, de vrouw van Raikkonen, een video op Instagram waarin de beide heren aan het karten waren. Ze schreef erbij: “Ik weet het niet zeker, maar het lijkt erop dat Robin sneller is.” Voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix sprak de F1-coureur over de eerste ervaringen van zijn zoontje. Vooralsnog ligt de nadruk vooral op het hebben van plezier.

“Ik wil hem nog nergens mee vergelijken, hij moet het leuk vinden”, zei Raikkonen. “Sommige dagen rijden we meer rondjes dan andere dagen, maar het is altijd zo met kinderen. De ene dag vinden ze het heel leuk en de volgende dag doen ze wat anders. Als hij er maar van geniet, dat is het belangrijkste. Hij is best snel geworden. In een huurkart kan ik hem amper meer bijhouden. Ik heb meer vermogen nodig. Afgezien daarvan was het heel leuk.”

De zeven maanden dat de racerij stilgelegen heeft tussen de Grand Prix van Abu Dhabi in 2019 en de Oostenrijkse GP van dit weekend is de langste periode zonder racen in de negentienjarige F1-carrière van Raikkonen. Alfa Romeo eindigde vorig jaar op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap, maar voor dit seizoen heeft de Fin geen idee wat hij kan verwachten. “Het is onmogelijk om te zeggen, het is pure speculatie”, vervolgde hij. “Na de eerste race weten we hoe we ervoor staan. We hebben de eerste race natuurlijk nooit kunnen doen en maanden later gaan we uitvinden waar we staan. Maar er is nog iets anders. Teams nemen updates mee. Wie weet. We zien tijdens het weekend hoe we ervoor staan.”

Met medewerking van Luke Smith