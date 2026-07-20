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"Kimi mag me een etentje trakteren": Bottas grapt over rol in zege Antonelli in GP van België

Charles Leclerc lost the race lead to Kimi Antonelli shortly after he appeared to have been held up while lapping the Cadillac

Stuart Codling Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Verkeer verwerken is een feit in de Formule 1-racerij, des te meer gezien het huidige snelheidsverschil tussen de voor- en achterkant van de grid in een nieuw reglementair tijdperk.

Het was vooral ongelukkig voor Charles Leclerc dat hij verwikkeld was in een gevecht om de leiding in de Grand Prix van België toen hij een van de langzaamste auto's op de grid op een ronde zette – op een bijzonder lastige plek op de baan.

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MercedesKimi Antonelli had de race vanaf poleposition geleid, maar verloor terrein in de pitstopfase toen de virtual safety car in ronde 20 werd ingezet om marshals in staat te stellen brokstukken van de baan te verwijderen. Antonelli was twee ronden eerder onder groene vlag naar binnen gekomen, waardoor Leclerc aan de leiding kwam.

Omdat de VSC vereist dat alle coureurs op de baan een lager tempo aanhouden, kon Ferrari Leclerc binnenhalen voor zijn pitstop terwijl hij zijn leiding behield, met een marge van twee seconden op Antonelli. Na een handvol ronden waarin dat gat relatief stabiel bleef, begon de Mercedes-coureur de Ferrari aan te vallen.

In ronde 33 zaten ze 0,9s uit elkaar toen ze snel inliepen op de Cadillac van Valtteri Bottas, die als 19e was gestart en op het punt stond op een ronde gezet te worden. Het was gewoon pech voor Leclerc dat dit gebeurde tussen de vloeiende Fagnes-bochten en de snelle dubbele rechterbocht bij Campus/Stavelot.

Tegen de tijd dat Bottas aan de kant ging, kwam Antonelli dichterbij en kreeg hij vervolgens richting Blanchimont kortstondig een aerodynamische 'tow' van de Cadillac, waardoor hij aan het begin van de volgende ronde binnen een halve seconde van Leclerc kwam, waar hij hem in de slipstream voorbijging om bij Les Combes de leiding te heroveren.

Bottas zag hier niets van, aangezien hij aan het einde van ronde 33 de pits in ging.

"Ze kwamen zo snel dichterbij, dus het overviel me echt," vertelde hij na de race aan media, waaronder Motorsport.com.

"Ik weet het niet, maakte het verschil? Werd hij [Leclerc] daarna ingehaald?"

Toen hem werd verteld dat dit het geval was, grapte hij: "Kimi kan me een etentje aanbieden…"

Antonelli beat Leclerc into second place

Antonelli beat Leclerc into second place

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Als dit een echt geval van hinderen was geweest, was er waarschijnlijk een onderzoek van de stewards gevolgd, maar Bottas reageerde op de blauwe vlaggen binnen de toegestane marge. Zoals hij uitlegde, kwamen de Ferrari en Mercedes heel snel dichterbij: aan het begin van de ronde zaten ze ongeveer vijf seconden achter hem en reden ze de eerste sector rond een seconde sneller dan de Cadillac.

Het was in de tweede sector, waar de superieure neerwaartse druk van de competitievere auto's zich liet gelden, dat ze het gat in een spectaculair tempo dichtreden. Bottas ging door dit gedeelte in 52.547s, Leclerc in 49.155s.

Leclerc haalde Bottas vervolgens precies bij het ingaan van Campus/Stavelot bij, waar er gezien de bochtensnelheid en de aanwezigheid van grind buiten de lijn maar één praktische racelijn is.

"Ik denk dat vandaag echt nog steeds de problemen benadrukt die we hebben," zei Bottas.

"Het is nog steeds een beetje betrouwbaarheid, maar ook onze bandendegradatie is behoorlijk groot, en hier denk ik dat het komt door de hogesnelheidsbochten; we hebben gewoon niet de belasting in de hoge snelheid, en dan gaan we glijden en maken we de banden kapot.

"Maar ja, er is duidelijk nog iets om aan te werken."

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