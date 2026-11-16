Formule 1 GP van Las Vegas

Kimi Antonelli ziet Verstappen als grootste bedreiging voor titelprolongatie in 2027

De 20-jarige zegt dat de slotraces van dit seizoen zullen helpen bij de voorbereiding op zijn titelverdediging in 2027

Lydia Mee

Gepubliceerd: 16 nov 2026, 09:33

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Formule 1-kampioen van 2026 Kimi Antonelli heeft Max Verstappen van Red Bull aangewezen als de coureur die zijn titelverdediging in 2027 het meest waarschijnlijk in de weg staat.

In pas zijn tweede seizoen in de klasse werd de Mercedes-coureur op 20-jarige leeftijd en 68 dagen bij de Grand Prix van Mexico de jongste wereldkampioen in de F1, en de eerste Italiaan die de titel won sinds Alberto Ascari in 1953.

Maar tijdens een persconferentie in San Marino op donderdag maakte Antonelli duidelijk dat hij volgend seizoen een veel zwaarder gevecht verwacht, en noemde hij de viervoudig kampioen als zijn belangrijkste rivaal.

"Als ik één coureur moet kiezen, zeg ik Max - hij is degene die misschien voor de meeste problemen kan zorgen", zei Antonelli in het Italiaans.

Verstappen liep de titel van 2025 met slechts twee punten mis ten opzichte van Lando Norris van McLaren. Hij heeft drie van de laatste vijf Grands Prix gewonnen en staat tweede in de coureursstand met 279 punten, 111 achter Antonelli.

Antonelli gaf toe dat het voordeel van Mercedes uit de openingsraces, toen het de eerste zes Grands Prix won, verdwenen is.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Het is heel belangrijk om naar het circuit te gaan en te winnen om te laten zien dat we nog steeds de besten zijn. Red Bull, McLaren en Ferrari zijn een stuk dichterbij gekomen en we zijn niet meer zo dominant als aan het begin van het seizoen. De prestaties liggen dichter bij elkaar, en van circuit tot circuit kan de machtsverhouding veranderen", zei hij.

"Het is moeilijk te zeggen of we het kunnen herhalen met het budgetplafond en de beperkingen op windtunneluren, die voor ons lager zijn nu we hebben gewonnen."

Antonelli verwelkomde het vooruitzicht op een spannendere strijd.

"Zeker. Het einde van het seizoen kan ons al een idee geven van hoe volgend jaar eruit zou kunnen zien. Het zou voor mij een geweldige uitdaging zijn om bij elke Grand Prix tegen coureurs van dat kaliber te moeten vechten", zei hij.

De 20-jarige benadrukte ook dat zijn titel niets had afgedaan aan zijn honger.

"Ondanks de overwinning ben ik misschien nog hongeriger dan daarvoor. Winnen is een prachtig gevoel en een van de mooiste dingen die je kunnen overkomen. Je wilt dat moment steeds opnieuw beleven", zei Antonelli. "Deze laatste races zijn voor mij al voorbereiding op 2027, dus het doel is om het jaar goed af te sluiten, misschien met een paar zeges, en het volgend jaar te proberen te herhalen. Het is pas het begin."

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- Het Motorsport.com-team

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