Formule 1 GP van Qatar

Kimi Antonelli ziet Nordschleife-race met Max Verstappen zitten, maar onder één voorwaarde

De nieuwe wereldkampioen zegt dat hij graag zou deelnemen aan Verstappens endurance-raceprogramma

Lydia Mee Stuart Codling

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 10:27

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Outside the Paddock



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Formule 1-kampioen van 2026 Kimi Antonelli zegt dat hij graag samen met viervoudig kampioen Max Verstappen op de Nordschleife zou racen, maar erkent dat hij daarvoor eerst de steun van Mercedes-teambaas Toto Wolff moet zien te krijgen.

Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij van endurance-races houdt en heeft naast zijn F1-verplichtingen met GT3-auto's op de Nürburgring gereden.

In aanloop naar de Grand Prix van Qatar kreeg de Italiaanse coureur van de media de vraag of hij zou overwegen om zich bij het endurance-programma van Verstappen aan te sluiten.

"O ja, we hebben het erover gehad en natuurlijk moeten we eerst de grote baas, Toto, overtuigen", legde Antonelli uit. "Dus ik moet blijven winnen om mezelf de beste kans te geven om dat voor elkaar te krijgen."

"Maar in de toekomst is het zeker iets wat ik heel graag zou willen doen, vooral de Nordschleife, want dat is een van de circuits waar ik van droom om op te rijden. Ik heb er alleen een ronde met een straatauto gereden en het is gewoon bizar, die baan is echt bizar."

"Dus ik zou daar op een dag heel graag willen racen en als dat samen met Max in hetzelfde team zou zijn, zou dat nog mooier zijn. Maar los daarvan zou ik heel graag op die baan rijden."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto

Antonelli vertelde ook wat hij dit seizoen heeft geleerd van het racen tegen Verstappen.

"Zeker veel over zijn racecraft en hoe hij zich positioneert om zichzelf de beste kans te geven een succesvolle aanval te plaatsen en je in te halen, maar ook wanneer hij verdedigt", zei hij.

"Er zijn dit jaar veel goede voorbeelden geweest. Een vrij recent voorbeeld was Singapore, bij de start, toen Leclerc naast hem kwam. Hij zette hem in een heel lastige positie, waarin hij eigenlijk niet verder kon remmen, omdat hij om te beginnen helemaal aan de binnenkant zat en eigenlijk heel weinig ruimte had. Daardoor had hij heel weinig opties."

"Nog later remmen was voor hem natuurlijk een heel riskante optie geweest. De manier waarop Max zich positioneert bij verdedigen of aanvallen is heel fascinerend, omdat je duidelijk ziet dat zijn racecraft heel ver ontwikkeld is. Hij probeert zichzelf altijd in de beste positie te brengen om een inhaalactie af te ronden of goed te verdedigen."

"Dat is echt gaaf en iets waar je veel van hem kunt leren. Naast heel veel andere dingen, maar dit is het belangrijkste."

Antonelli stelde de wereldtitel bij de coureurs veilig tijdens de Grand Prix van Mexico.

Foto's van de GP van Qatar - donderdag





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s

Formule 1

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