Formule 1 GP van Brazilië

Kimi Antonelli: "Vreemde" spin en instabiele auto kosten hem F1-zege in GP van Brazilië

De wereldkampioen van 2026 was op intermediates weggereden van Norris, maar vreemd rijgedrag na de wissel naar slicks bleek problematisch

Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 21:01

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli beloofde zijn woede over de Grand Prix van Brazilië opzij te zetten om te vieren dat Mercedes de constructeurstitel in de Formule 1 had gewonnen, terwijl hij de balansproblemen en de spin betreurde die hem uit de strijd om de zege haalden.

De kersverse wereldkampioen had bij de start de leiding overgenomen van polepositionhouder Lando Norris en bouwde in de openingsronden van de race een behoorlijke voorsprong op de Brit op. Hij behield de leiding voor en na de eerste ronde pitstops, omdat het circuit droog genoeg was voor slicks, al had de undercut van Norris een aanzienlijk deel van de voorsprong van Antonelli weggehaald.

Aan het begin van ronde 20 verloor Antonelli vervolgens de controle over de auto, wat een spin in de eerste bocht veroorzaakte. Hij kon herstellen, maar Norris was allang voorbijgeschoten voor de leiding - en daardoor kwam de Italiaan binnen bereik van Isack Hadjar.

Antonelli had voor zijn spin gemeld dat hij vreesde dat hij een probleem met de ophanging had opgelopen en dat de auto bij het accelereren naar één kant trok - en door zijn moeite met de balans verloor hij vervolgens nog meer posities aan Hadjar en Max Verstappen. Tijdens de race was er echter geen duidelijke oorzaak naar voren gekomen.

"Ik ben erg teleurgesteld over de race. Ik ben eerlijk gezegd heel boos, maar ik zet dit nu allemaal opzij omdat het team de titel heeft veiliggesteld", zei Antonelli.

"We hebben de titel voor het team veiliggesteld, en ze verdienen het allemaal. Ik ben heel trots dat ik deel uitmaak van deze groep en dit team, dat zoveel voor me heeft gedaan en nog steeds doet, en ik ben heel blij voor hen. Maar als we specifiek over de race praten: ja, heel teleurstellend.

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"We lagen tot dat moment op koers voor de zege. Ook aan de leiding kwam ik in het ritme zodra ik wat temperatuur kon opbouwen. Maar ja, toen kwam de spin, en dat is nog steeds iets waar ik naar moet kijken, want ik weet niet waarom ik de achterkant ook zo snel verloor.

"Geen waarschuwing, helemaal niets. Maar eerlijk gezegd voelde ik al iets vreemds aan de auto toen ik de zachte band monteerde. Dus we moeten controleren wat er is gebeurd, maar aan de andere kant: ja, zonde, want daar hebben we de race verloren."

In gesprek met Sky Sports ging Antonelli dieper in op het probleem en merkte hij op dat het alleen in de linkerbochten optrad, vooral in de snellere secties - wat op Interlagos een groot deel van de eerste en derde sector zou beslaan.

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De vlakke plekken op de banden die hij bij de spin had opgelopen maakten zijn leven een stuk moeilijker; toen hij een tweede set zachte banden had laten monteren, was zijn verbetering in rondetijd duidelijk aantoonbaar en bood dat laat in de race een kans om Hadjar aan te vallen.

"We moeten iets controleren aan de geometrie van de auto, aan de achterkant, want ik had dit probleem alleen in linkerbochten. Dus vooral op hoge snelheid voelde ik het het meest", vertelde hij aan Sky.

"En de achterkant voelde heel instabiel aan, zelfs bij het aanrijden naar de finishlijn in de linkerknik was de achterkant heel los, wat vreemd was.

"We moeten iets in de auto controleren om te zien of er iets is gebeurd. Maar het was een heel vreemd gevoel. En toen ik spinde, waren de banden eraan; alle vier de wielen hadden vlakke plekken. Pas toen ik de tweede set monteerde, hadden we het tempo weer te pakken. Het was zonde."

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Kimi Antonelli: "Vreemde" spin en instabiele auto kosten hem F1-zege in GP van Brazilië



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