Formule 1 GP van Mexico

Kimi Antonelli voelt zich 'gespannen' en 'moe' in aanloop naar F1-titel

Ziekte, gepraat over de F1-titel en weinig grip zetten Kimi Antonelli op achterstand in de kwalificatie voor de GP van Mexico

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 06:21

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Kimi Antonelli hoopt een tegenvallende kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad te boven te komen met een goede nachtrust, maar geeft toe dat zenuwen rond de Formule 1-titel ertoe hebben geleid dat hij met ongewenste spanning rijdt.

De Italiaan was eerder op de dag slechts 0,001 seconde langzamer dan Lando Norris, die de snelste tijd in VT3 reed, maar in de kwalificatie liep hij een halve stap achter op Mercedes-teamgenoot George Russell en wist hij gedurende de sessie niet het juiste vertrouwen te vinden.

Antonelli reed in de kwalificatie met 'opbouwronden', waarbij hij een voorbereidingsronde toevoegde voordat hij aan een getimede run begon om temperatuur in zijn banden te krijgen. Russells beslissing om dit in zijn laatste run in Q3 achterwege te laten, bracht de Brit echter tot op de drempel van pole position. Lewis Hamilton was aan het einde van de sessie vervolgens slechts 0,009 seconde sneller dan zijn voormalige teamgenoot en pakte zo zijn eerste pole voor Ferrari - en de 105e uit zijn F1-carrière.

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Bovendien heeft Antonelli dit weekend tegen ziekte moeten vechten. Hij miste donderdag zijn mediaverplichtingen vanwege koorts, maar is gedurende het weekend langzaam hersteld. Hij zegt dat hij zich nog steeds niet op zijn best voelt en energie tekortkomt, maar heeft ook het gevoel dat de voortdurende vragen over de F1-titel ertoe hebben geleid dat hij zich dit weekend wat gespannen voelt.

"Ik voel me erg moe - ik ben nog steeds niet volledig hersteld en het is eerlijk gezegd geen makkelijk weekend geweest", legde Antonelli uit.

"Ik ben zeker wat meer gespannen geweest dan normaal, vooral als je, waar je ook komt, op elk moment van de dag, steeds hetzelfde hoort. En mensen me vertellen dat het al beslist is. Ik ken mezelf en heb geprobeerd om dit lawaai zo veel mogelijk buiten te sluiten.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

"Maar het is niet makkelijk geweest en vandaag ben ik zeker wat meer gespannen geweest. In Q2 voelde ik me redelijk, vooral op de gebruikte band, maar daarna in Q3, op de nieuwe band, had ik moeite om een ronde bij elkaar te krijgen, gewoon om de grip te vinden.

"Maar ik heb het gevoel dat we morgen een goede kans hebben, nog steeds P4, en we hebben een set nieuwe banden bespaard, dus hopelijk kunnen we die gebruiken en naar voren komen."

Antonelli legde uit dat zijn ziekte eerder in de week "heel heftig was - ik had hoge koorts en maagproblemen" - maar dat hij nu vooral slaap tekortkomt. Hij zegt dat dit ervoor zorgde dat hij in zijn ronden fouten maakte, waardoor hij misschien binnen zichzelf reed om een solide kwalificatieronde op de klokken te zetten.

Over zijn aanpak voor de race van zondag dacht hij dat Mercedes qua racetempo over de 71 ronden misschien niet aan Ferrari kan tippen, maar hij hoopt vooral op een schone doortocht door de flessenhals van bocht 1 voordat hij de rest van de Grand Prix aanpakt.

"Het is een lang stuk naar bocht 1, dus het wordt belangrijk om goed weg te komen, en hopelijk kunnen we een paar plekken winnen", voegde hij toe.

"Natuurlijk moeten we ook uit de problemen blijven, want bocht 1 is altijd heel lastig, maar ik denk dat we, als we een goede start hebben, een goede kans hebben om naar voren te komen. Ik denk dat het racetempo nog steeds niet zo sterk is als dat van Ferrari, maar ik denk dat we nog steeds goed kunnen presteren.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Ik denk dat vermoeidheid vandaag een grote factor was, maar daarnaast denk ik dat ik de ronde niet echt bij elkaar heb gekregen. Ik maakte hier en daar veel fouten, dus uiteraard is het teleurstellend, maar ik ga proberen vannacht goed te slapen.

"Ik ben me ervan bewust dat ik niet goed heb gereden. Ik ging al de kwalificatie in en voelde me niet geweldig, en ik voelde me wat laag in energie. Het is geen excuus, maar zeker, het betekent niet mijn beste.

"Ik ga mezelf bombarderen met melatonine, dus hopelijk slaap ik een goede 10 uur. Ik ga gewoon proberen zo veel mogelijk te ontspannen. Mijn familie is net aangekomen, dus het zal fijn zijn om hen hier te hebben.

"Ik ga gewoon proberen zo veel mogelijk afstand te nemen, te gaan slapen, en dan ben ik klaar voor morgen."

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