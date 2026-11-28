Formule 1 GP van Qatar

Kimi Antonelli verklaart frustratie na kwalificatie Qatar: "Het had zeker impact, ik wilde als laatste de baan op"

Mercedes' Kimi Antonelli legt uit waarom hij zo gefrustreerd was over zijn team vanwege zijn kwalificatievolgorde bij de Grand Prix van Qatar in de Formule 1, waarbij teambaas Toto Wolff zijn excuses aanbood

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 20:26

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Wereldkampioen Kimi Antonelli zegt dat het besluit van Mercedes om in de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar tegen zijn wens in te gaan "zeker invloed heeft gehad", nadat hij werd verslagen door zijn Formule 1-teamgenoot George Russell.

Russell pakte in Doha zijn zesde pole position van het seizoen. Het verschil met teamgenoot Antonelli maakte hij in de tweede sector van Lusail, waarna hij met een voorsprong van 0.128 seconde over de streep kwam.

Antonelli was vooral boos op Mercedes omdat hij voor de beslissende run in Q3 als eerste in de rij naar buiten werd gestuurd, terwijl hij het team nadrukkelijk had gevraagd hem juist als laatste naar buiten te sturen voor de best mogelijke baanomstandigheden.

Aan die wens zat wel een risico: de Italiaan had mogelijk niet op tijd de streep gehaald om aan zijn laatste ronde te beginnen. Liam Lawson van Racing Bulls, die uiteindelijk achteraan in de trein zat, kwam met nog maar 12 seconden marge over de streep.

Maar omdat Mercedes in Qatar zo dominant was, met een halve seconde voorsprong op McLaren, en Antonelli na de eerste run toch al tweede stond achter Russell, vond hij dat risico duidelijk de moeite waard om de Brit te proberen te verslaan.

"Waarom hebben jullie me als eerste weggestuurd?", brieste Antonelli in zijn out-lap, waarna hij het onderwerp opnieuw aansneed toen hij over de streep kwam. "Hier moeten we het over hebben. Als ik iets vraag, doe het dan alsjeblieft. Het maakt me niet uit."

Photo by: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Niet te horen in de live-uitzending bood teambaas Toto Wolff snel zijn excuses aan: "Dit is onze fout, we gaan dit proces zeker bekijken. We hadden je als eerste moeten sturen, we gaan eraan werken."

Na afloop legde Antonelli uit dat het incident "zeker" invloed had op zijn prestatie.

"Dat had zeker een beetje invloed, ook mentaal", zei Antonelli tegen Sky. "Ik wilde als laatste gaan om mezelf de beste kans te geven, maar dat gebeurde natuurlijk niet. We moeten met het team bekijken waarom die beslissing is genomen."

Toen hij in de persconferentie verder werd gevraagd wat er vooraf was besproken, antwoordde Antonelli: "Ik wilde achteraan de groep zitten, dus ik wilde als laatste auto de baan op. Dat was mijn verzoek. Veel meer kan ik daar niet over zeggen.

Antonelli gaf wel toe dat sector twee zijn zwakke punt was ten opzichte van Russell.

"Over het geheel genomen had ik het gevoel dat ik veel moeite had in sector twee. In sector één en sector drie was ik sterk, maar sector twee was in de kwalificatie nooit goed genoeg", zei hij.

"Ik had moeite met blokkerende wielen in bocht zes, waardoor ik het remmen niet echt kon aanvallen. En in bocht 10 vond ik gewoon niet de juiste balans tussen de entry en de exit. Dat was vandaag niet goed genoeg."

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