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Wolff: Kimi Antonelli toont "eigenschappen" om een F1-grootheid te worden

De 19-jarige heeft de F1-campagne van 2026 gedomineerd en start vanaf poleposition voor de Britse GP van zondag

Ed Hardy
Ed Hardy
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Mercedes-baas Toto Wolff denkt dat zijn jonge ster Kimi Antonelli alle "eigenschappen" toont om een van de grootste Formule 1-coureurs aller tijden te worden, nadat hij poleposition voor de Grand Prix van Groot-Brittannië heeft veroverd.

De 19-jarige versloeg Ferrari’s Charles Leclerc met bijna twee tienden voor zijn vijfde pole van 2026, op dezelfde dag dat Antonelli Lewis Hamilton inhaalde om de sprintrace op Silverstone te winnen.

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Antonelli’s pole is nog indrukwekkender gezien het feit dat hij voor de laatste runs in Q3 als eerste de baan op werd gestuurd, wat bij hem een boze reactie uitlokte, maar iets waar hij zich alsnog overheen zette.

Het is dus het nieuwste hoofdstuk in de dominantie van de tweedejaars in de huidige campagne, want met vijf zeges uit acht staat hij bovenaan in het kampioenschap en 43 punten voor op teamgenoot George Russell op de tweede plaats.

“Hij heeft het wereldkampioenschap nog niet gewonnen, dus we moeten altijd naar het grotere geheel kijken, omdat hij wordt vergeleken met de groten,” zei Wolff tegen Sky Sports.

“Ik denk dat hij alle eigenschappen heeft om een grote te worden, maar je moet de resultaten vastleggen en ja, hij laat geen zwaktes zien. Hij stond een beetje op achterstand, geen probleem, zoals elke coureur vind je het niet leuk om als eerste naar buiten te worden gestuurd. Hij maakte die opmerking in de pitlane en zette het daarna van zich af. Het is gecompartimentaliseerd. Het speelt geen enkele rol in zijn vermogen om hard te rijden.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Als Antonelli in 2026 wereldkampioen wordt, dan zal hij de jongste ooit zijn die dat doet, waarmee hij het huidige record van Sebastian Vettel verbreekt, die 23 jaar en 134 dagen oud was toen hij in 2010 won.

De vorm van de Italiaan is dus zeker indrukwekkend, en des te meer wanneer men de sprong in aanmerking neemt die hij sinds 2025 heeft gemaakt, het jaar waarin hij een uiterst wisselvallige rookiecampagne doormaakte.

Er waren momenten waarop de Mercedes-coureur cruciale fouten maakte, de druk van zijn thuisraces hem te veel werd, en hij in de middelste negen grands prix slechts twee keer in de punten finishte.

Antonelli eindigde uiteindelijk als zevende in het kampioenschap en 169 punten achter de indrukwekkend consistente Russell, die voorafgaand aan het seizoen de grote favoriet voor de titel van 2026 was.

Wolff voegde toe: “Het is een plezier om naar te kijken. Je ziet de deltaverschillen sneller en sneller en sneller worden en geen fouten. Ik zou zeggen dat hij echt presteert, aangezien het pas zijn tweede jaar is. Hij presteert op zo’n hoog niveau.

“Hij had vorig jaar een echt slechte reeks en George functioneerde heel goed. Maar ik denk dat hij waarschijnlijk slachtoffer was van de druk, van de nieuwe omgeving die op je afkomt - hij was pas 18. In die zin is het opmerkelijk hoe hij aan het begin van dit jaar uit de startblokken kwam. Het is bijna alsof hij ervaren en volwassen is, maar hij is pas 19.”

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