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Kimi Antonelli riskeert gridstraf na onderzoek stewards in kwalificatie Hongarije

Formule 1
GP van Hongarije
Kimi Antonelli riskeert gridstraf na onderzoek stewards in kwalificatie Hongarije
Formule 1 GP van Hongarije

Kimi Antonelli riskeert gridstraf na onderzoek stewards in kwalificatie Hongarije

De kampioenschapsleider moet zich melden bij de stewards wegens een verbetering onder gele vlaggen aan het einde van de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Mercedes-coureur Kimi Antonelli zal door de FIA-stewards worden onderzocht wegens een vermeende overtreding van de gele vlaggen in de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Hongarije.

Antonelli pakte de vierde startplek op de Hungaroring, terwijl Mercedes werd verslagen door zowel McLaren-polesitter Lando Norris als de twee Ferrari's.

Maar de leider in het kampioenschap loopt het risico verder naar achteren te moeten starten nadat hij bij de stewards is ontboden wegens een vermeende overtreding van de regels rond gele vlaggen in de F1.

Tijdens zijn laatste kwalificatierun kreeg Antonelli gele vlaggen in de laatste bocht - waar Red Bull-coureur Max Verstappen stilstond in de uitloopstrook na een spin.

Antonelli verbeterde wel zijn tijd in de laatste sector en pakte daarmee de vierde plaats, maar de stewards onderzoeken nu of de Italiaan voldoende van het gas is gegaan om de lokale gele vlaggen te respecteren.

Antonelli had geklaagd over een gebrek aan grip, terwijl zowel hij als teamgenoot George Russell er niet in slaagden Mercedes' polereeks van 2026 intact te houden; de Silver Arrows leden hun eerste nederlaag in een grand prix-kwalificatie van het jaar.

Russell kwam niet verder dan de zevende startplek en kwam vervolgens op de in-lap tot stilstand met een nog niet gediagnosticeerd probleem.

Elders dreigt Ferrari-coureur Lewis Hamilton waarschijnlijk een gridstraf te krijgen voor het hinderen van McLaren-coureur Oscar Piastri in bocht 1. Hamilton had zich als tweede gekwalificeerd, slechts 0.012s achter polesitter Norris, en voor teamgenoot Charles Leclerc.

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