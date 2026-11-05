Formule 1 GP van Mexico

Kimi Antonelli ontsnapte in Mexico aan uitvalbeurt door olielek

Wat nu een perfecte zondag lijkt te zijn geweest, had gemakkelijk heel anders kunnen eindigen. Op slechts een paar ronden van zijn eerste Formule 1-wereldtitel kwam Kimi Antonelli dicht bij een uitvalbeurt nadat een olielek zijn motor begon te hinderen

Gianluca D'Alessandro

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 10:51

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

In Mexico schreef Kimi Antonelli een opmerkelijk hoofdstuk in zowel de Formule 1- als de Italiaanse sportgeschiedenis. Hij stelde zijn eerste wereldkampioenschap veilig in een seizoen dat niet alleen werd bepaald door zijn snelheid, maar ook door de consistentie en volwassenheid die hij het hele jaar liet zien.

Antonelli vierde het kampioenschap samen met Lewis Hamilton en Max Verstappen, die hem later op het podium op hun schouders tilden in een symbolisch beeld dat zowel het heden als de toekomst van de Formule 1 leek te vangen.

Toch hadden de festiviteiten er heel gemakkelijk heel anders uit kunnen zien, want Antonelli kwam enkele ronden voor de finish gevaarlijk dicht bij een uitvalbeurt.

In de slotfase van de race moest de Italiaan een probleem met de power unit van zijn W17 managen en kwam hij dicht bij een uitvalbeurt, zo onthulde Mercedes-adjunct-teambaas Bradley Lord in de podcast High Performance.

"We kregen de auto na de race terug en haalden de vloer van de onderkant, helemaal onder de olie", zei Lord.

“Het carter scheurde en Kimi zei dat hij volgens hem ongeveer vier ronden voor het einde voelde dat de motor net begon te sputteren. Hij zat dus echt op het randje van uitvallen in de race en toch bleef het heel."

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Het was opnieuw een teken van de volwassenheid die Antonelli het hele seizoen heeft laten zien. Toen de druk hoog was, hield de Italiaan het hoofd koel, zelfs met zijn levenslange droom op slechts een paar ronden afstand.

Realistisch gezien zou Antonelli de titel hoe dan ook hebben binnengehaald, zelfs als hij was uitgevallen.

Om de titelstrijd rekenkundig in leven te houden, moest Hamilton de race winnen, wat betekende dat hij een manier moest vinden om Verstappen in te halen. Een scenario dat uiterst moeilijk bleek door een MGU-K-vermogensbeperking op het lange rechte stuk van start-finish, waardoor inhalen bijna onmogelijk werd zodra auto's boven een bepaalde snelheidsgrens kwamen.

Toch gaf het vieren van de titel in Mexico, op het podium naast Hamilton en Verstappen, het moment een geheel nieuwe betekenis. De foto van de drie coureurs samen is voorbestemd om een van de bepalende beelden te worden, niet alleen van dit seizoen, maar in de geschiedenis van de Formule 1. Een kampioen tussen kampioenen. Het is moeilijk om een betere manier te bedenken waarop Antonelli zijn eerste wereldtitel had kunnen bezegelen.

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