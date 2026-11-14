Formule 1

Kimi Antonelli ontmoet Italiaanse president Sergio Mattarella

De nieuwe Formule 1-wereldkampioen werd ontvangen door de president van Italië en overhandigde Sergio Mattarella een van zijn helmen met een opdracht op het vizier

Giacomo Rauli

Gepubliceerd: 14 nov 2026, 11:55

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Il Presidente Sergio Mattarella con Kimi Antonelli, Campione del mondo di Formula 1

Foto: Presidenza della Repubblica Italiana

"Aan president Mattarella, met grote bewondering," ondertekend door Kimi Antonelli.

De nieuwe wereldkampioen Formule 1 zit midden in een wervelwind van ontmoetingen, evenementen en vieringen voor de wereldtitel die hij twee weken geleden won tijdens de Grand Prix van Mexico, waarmee hij een einde maakte aan een titeldroogte voor een Italiaanse coureur in het wereldkampioenschap die terugging tot 1953.

Antonelli werd vrijdag, samen met zijn ouders Marco en Veronica en zijn zus Maggie, ontvangen door de president van de Italiaanse Republiek, Sergio Mattarella.

De ontmoeting vond plaats in het Quirinaal in Rome, waarbij Antonelli de president een van zijn officiële helmen overhandigde met een opdracht op het vizier.

Photo by: Presidenza della Repubblica Italiana

Antonelli sprak met het hoogste ambt van de Italiaanse staat en legde hem uit hoe het voelt om tijdens een race een helm te dragen, maar ook wat het fysiek betekent om in een Formule 1-eenzitter te rijden.

"Je verliest ongeveer een paar kilo," zei hij. "We hebben het brandwerende pak, dat ook warm is. We trainen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn en om de hitte te kunnen weerstaan die we ervaren als we rijden. Maar daarna spring je na de sessie in een bak koud water..."

De president vroeg vervolgens: "Maar was dat in de Formule 2 ook zo? En in karts?"

"In karts iets minder," antwoordde Antonelli. "Je zit veel meer in de open lucht. In een eenzitter zit je opgesloten. Maar in F2 duren de races iets korter en zijn ze minder fysiek. In de Formule 1 duurt de race gemiddeld anderhalf uur. Maar komt u volgend jaar naar een paar races kijken? Misschien op Monza? Het zou heel mooi zijn om u erbij te hebben."

Photo by: Presidenza della Repubblica Italiana

Mattarella antwoordde met een glimlach: "Ik hoop het echt. Nu trekt de Formule 1 me enorm aan! De laatste keer was enkele jaren geleden. Het is altijd ingewikkeld, omdat mijn verplaatsingen complex zijn… Maar deze nieuwe situatie [verwijzend naar Antonelli's competitiviteit] moedigt me enorm aan."

De ontmoeting met de president was slechts de meest recente verplichting van Antonelli. Enkele uren eerder had Antonelli de wedstrijd bijgewoond tussen het Italiaanse nationale mannenvoetbalteam en de Franse ploeg, die Italië met 3-1 won, terwijl hij de dag ervoor was gestopt in San Marino - waar hij momenteel woont - om de wereldtitel te vieren.

Antonelli vliegt terug naar de Verenigde Staten, dit keer naar Nevada, om in Las Vegas de op twee na laatste ronde van het Formule 1-seizoen 2026 te rijden.

Il Presidente Sergio Mattarella con Kimi Antonelli, Campione del mondo di Formula 1

Foto di: Presidenza della Repubblica Italiana

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





F1-tijden: volledig tijdschema GP Las Vegas 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



2 u



F1-tijden: volledig tijdschema GP Las Vegas 2026





Liam Lawson behouden is niet genoeg: Red Bull moet hem niet langer als mislukkeling behandelen



Formule 1



F1 Formule 1 20 u



Liam Lawson behouden is niet genoeg: Red Bull moet hem niet langer als mislukkeling behandelen





Waarom de anticlimax in de WEC-titelstrijd het slechtst denkbare scenario was



WEC



WEC WEC



Monza



20 u



Waarom de anticlimax in de WEC-titelstrijd het slechtst denkbare scenario was





Interview: Achter de schermen bij de terugkeer van een 'moderne klassieker' op de F1-kalender



Formule 1



F1 Formule 1 22 u



Interview: Achter de schermen bij de terugkeer van een 'moderne klassieker' op de F1-kalender

Vorig artikel Mercedes kon gok met Kimi Antonelli alleen nemen dankzij George Russell, zei Toto Wolff tegen personeel

Volgend artikel Elke kans grijpen houdt het vuur bij Pierre Gasly brandend

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Giacomo Rauli





Waarom het WEC-seizoen 2026 zo lastig verloopt voor Ferrari



WEC



WEC



Monza



9 d



Waarom het WEC-seizoen 2026 zo lastig verloopt voor Ferrari





Brivio hoopt op meer stadsraces: "Volg het voorbeeld van F1 en FE. Breng MotoGP naar de mensen"



MotoGP



MotoGP 2 m



Brivio hoopt op meer stadsraces: "Volg het voorbeeld van F1 en FE. Breng MotoGP naar de mensen"





Aprilia-teambaas legt uit waarom hij voor Francesco Bagnaia koos voor het 850cc-tijdperk



MotoGP



MotoGP 4 m



Aprilia-teambaas legt uit waarom hij voor Francesco Bagnaia koos voor het 850cc-tijdperk

Meer van

Andrea Kimi Antonelli





De Kimi Antonelli die je niet kent: in de Mercedes-garage met de nieuwe F1-wereldkampioen



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



2 d



De Kimi Antonelli die je niet kent: in de Mercedes-garage met de nieuwe F1-wereldkampioen





F1-contracten: hoelang liggen de coureurs vast?



Formule 1



Formule 1 2 d



F1-contracten: hoelang liggen de coureurs vast?





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 10 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Meer van

Mercedes





‘Lewis vermoedde een complot’ – Nico Rosberg legt uit hoe F1-rivaliteit met Lewis Hamilton bij Mercedes ontspoorde



Formule 1



Formule 1 1 d



‘Lewis vermoedde een complot’ – Nico Rosberg legt uit hoe F1-rivaliteit met Lewis Hamilton bij Mercedes ontspoorde





De verrassende convergentie achter het steeds competitievere F1-seizoen 2026



Formule 1



Formule 1 1 d



De verrassende convergentie achter het steeds competitievere F1-seizoen 2026





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



21 d



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 10 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



13 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



14 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



16 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer