Formule 1 GP van Mexico

Kimi Antonelli onthult waarom hij in het F1-seizoen 2027 niet met nummer 1 zal rijden

Mercedes-coureur Kimi Antonelli behoudt nummer 12, aangezien dat getal een speciale betekenis voor hem heeft. Bovendien is hij bijgelovig en heeft nummer 1 hem al vaker ongeluk gebracht.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 19:08

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Het startnummer 1 zal volgend seizoen, voor het eerst sinds 2021, niet op de Formule 1-grid te bewonderen zijn. Max Verstappen en Lando Norris hebben na hun wereldtitels steevast besloten om gebruik te maken van de kans om nummer 1 te claimen, maar Antonelli zal dat niet doen.

Op de vraag van Motorsport.com of hij nummer 1 overneemt of dat nummer 12 een dermate speciale betekenis voor hem heeft dat hij die wil behouden, laat hij in Mexico weten: “Ik denk dat ik bij nummer 12 blijf. Ik blijf bij nummer 12 omdat het een heel speciaal nummer voor me is”, zei Antonelli net nadat hij Sebastian Vettel had afgelost als jongste wereldkampioen ooit.

Het nummer 12 is een eerbetoon aan Antonelli’s idool Ayrton Senna en bovendien is het zijn eerste nummer in single-seaters geweest, in de Formule 4. Fraai detail is overigens dat Antonelli ook de eerste coureur sinds Senna in 1988 is die de F1-wereldtitel binnenhaalt met het startnummer 12.

Naast deze speciale betekenis is er ook nog een tweede reden dat Antonelli graag nummer 12 houdt, eentje die tekenend is voor hem als persoon. “Het is ook een manier voor mij om met beide benen op de grond te blijven staan en bescheiden te blijven. Ik heb het gevoel dat het behouden van nummer 12 me een nieuw uitgangspunt geeft, van waaruit ik opnieuw aan alles kan bouwen en kan proberen om mezelf verder te verbeteren.”

De bescheidenheid is dit jaar op meerdere momenten een belangrijke eigenschap van Antonelli gebleken. Ook na zijn indrukwekkende optreden in Austin wilde hij na een vraag van deze website – hoe hij op jonge leeftijd zo goed met de druk kan omgaan – vooral de credits aan zijn familie en de mensen bij Mercedes geven.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Naast de waarde die hij hecht aan nummer 12 geeft Antonelli aan geen goede ervaringen met het startnummer 1 te hebben, wat een extra reden is om de overstap niet te maken. “Om eerlijk te zijn ben ik erg bijgelovig en nummer 1 is voor mij nooit een goed nummer geweest. Iedere keer als ik het gebruikte, ging het ontzettend slecht!”, lachte Antonelli. “Dus dat is nog een reden om bij nummer 12 te blijven.”

Dat bijgeloof speelde overigens ook een rol voor Antonelli tijdens het raceweekend in Mexico, zo onthulde hij in de persconferentie na afloop. Het leidde ertoe dat hij absoluut nog niet wilde denken dat de buit binnen was, aangezien hij vreesde de uitkomst daarmee te jinxen.

“Ik hoorde steeds weer hetzelfde”, zei Antonelli, waarmee hij volgens Toto Wolff refereerde aan het feit dat vele mensen hem op vrijdag al voorbarig feliciteerden met de wereldtitel. “En weet je, ik ben daar heel duidelijk in: zolang het niet definitief binnen is, is het nog niet binnen. Dus ik wist dat ik de klus goed wilde afmaken, en dat is niet makkelijk als je van zoveel mensen, gasten en fans steeds weer felicitaties met het kampioenschap krijgt. Ik ken mezelf en ik ben erg bijgelovig. En ik kan je vertellen dat het niet makkelijk voor me is, juist omdat ik zo bijgelovig ben!”

Nu de buit daadwerkelijk binnen is, kan Antonelli de wereldtitel echter volop vieren, wat hij naar eigen zeggen vooral na deze triple-header, dus na de Grand Prix van São Paulo, zal doen. “Ik ga van vanavond genieten. Ik zal wel zien wat ik ga doen, maar als ik na Brazilië weer thuis ben, ga ik zeker flink feestvieren. En ja, daarna weer naar Vegas. Ik zal waarschijnlijk niet in de beste staat verkeren als ik naar Vegas ga, maar dat is niet erg, toch? Je moet ook van al deze momenten genieten!”

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Now that the title is actually secured, however, Antonelli can fully celebrate his world championship, something he says he will do mainly after this triple-header, meaning after the Sao Paulo Grand Prix.

“I will enjoy tonight. I'll see what I will do, but definitely when I go back home after Brazil, I will push [with partying]. And, yeah, then back to Vegas. I probably won't be in the best state going into Vegas, but I think it's fine, right? You've still got to enjoy all these moments!”

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- Het Motorsport.com-team

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