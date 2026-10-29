Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Kimi Antonelli onthult plannen voor eigen raceacademie buiten F1

F1-ster Kimi Antonelli vertelt AMUS dat hij zijn eigen driver academy wil beginnen en met zijn vader wil samenwerken in een GT3-auto

Rahaan Mazumder

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 10:24

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Met pas 20 jaar is Andrea Kimi Antonelli momenteel druk bezig om de rest van de Formule 1-grid eruit te laten zien als een stel trage gepensioneerden. Maar blijkbaar is achteloos domineren in het wereldkampioenschap van 2026 met een Mercedes niet helemaal genoeg om het Italiaanse fenomeen bezig te houden.

In een recent interview met het Duitse Auto Motor und Sport onthulde Antonelli dat hij zijn volgende grote stap buiten de F1-paddock al aan het plannen is: het opzetten van zijn eigen coureursacademie.

Na de recente paddockpraat rond Lando Norris, die zijn eigen juniorteam lanceert, wil Antonelli ook een graantje meepikken van de coureursontwikkeling. En aangezien hij letterlijk is opgegroeid in de garage van het GT-raceteam van zijn vader, AKM Motorsport, weet hij precies hoe meedogenloos de financiële ladder kan zijn voor een kind met talent maar zonder geld.

"We willen een academie voor jongeren opzetten, zodat ze een kans krijgen in de autosport", vertelde Antonelli aan AMUS. "Autosport is een geweldige maar moeilijke wereld. Het is niet makkelijk om daar kansen te krijgen. We willen jonge coureurs helpen een kans te krijgen."

De Verstappen-GT3-FOMO

Opvallend genoeg richt Antonelli zijn toekomstige academie niet strikt op het krijgen van kinderen in de opstapklassen richting de Formule 1. Hij merkte expliciet op dat professioneel GT-racen een zeer haalbaar, lucratief pad is - een denkwijze die sterk wordt gevoed door een bepaalde drievoudig Nederlandse wereldkampioen.

Max Verstappen heeft van de GT3-endurancewereld in feite zijn eigen persoonlijke nevenmissie gemaakt, en de rest van de F1-grid krijgt collectief FOMO. Antonelli vormt daarop geen uitzondering.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"GT-racen groeit momenteel sterk", bevestigde Antonelli aan AMUS. "Max helpt om het bekender te maken en de fascinatie te tonen."

Met de snel groeiende populariteit in gedachten wil Antonelli dat zijn toekomstige academie een breder net uitwerpt voor jonge coureurs. "Dat hoeft niet per se in de Formule 1 te zijn", voegde hij toe. "Er zijn ook veel kansen in het professionele GT-racen."

De ultieme vaderdroom waarmaken

Voordat Antonelli cheques gaat uitschrijven voor een volwaardige junioracademie, heeft hij een veel persoonlijker stukje autosportzaken af te handelen.

Zijn vader, Marco Antonelli, is een voormalig toerwagencoureur die het zeer succesvolle team AKM Motorsport heeft opgebouwd. Hoewel Kimi eerder de GT3-machines van zijn vader heeft getest, hebben de twee tijdens een echt raceweekend nog nooit daadwerkelijk een cockpit gedeeld. Volgens Kimi gaat daar heel binnenkort verandering in komen.

Marco Antonelli, father of Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Kym Illman / Getty Images

"We delen bijna alles, vooral als het om autosport gaat. We hebben ook gezamenlijke projecten voor de toekomst", legde Antonelli uit. "Een droom van mijn vader is dat we op een dag samen racen. Ik ben drie jaar geleden voor zijn team uitgekomen, maar we hebben nog nooit samen als teamgenoten aan een race deelgenomen. Dat zouden we graag in een GT3-auto doen."

Toen AMUS doorvroeg naar een tijdlijn voor deze langverwachte vader-zoon-combinatie, aarzelde Antonelli niet om die meteen op de kalender te zetten.

"Als we de tijd vinden, absoluut", zei Antonelli. "Volgend jaar, aan het begin of in het midden van het seizoen, komt er zeker een kans. Het zou mooi zijn om deze droom van mijn vader te vervullen."

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- Het Motorsport.com-team

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