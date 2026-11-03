Formule 1 GP van Mexico

Kimi Antonelli noemt keerpunt in seizoen op weg naar F1-titel

De Mercedes-coureur pakte zondag in Mexico zijn eerste F1-titel

Ed Hardy

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 10:08

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Japan bestempeld als het “keerpunt” in zijn Formule 1-seizoen waarin hij de titel veiligstelde - en zegt dat die zege hem het geloof gaf dat hij wereldkampioen kon worden.

De coureur van Mercedes stelde zondag in Mexico zijn eerste titel veilig na een dominant seizoen 2026, met negen zeges en 16 podiumplaatsen, terwijl er nog vier ronden te gaan zijn.

Antonelli leidt het klassement sinds de derde ronde op Suzuka in maart, waar hij profiteerde van een goed getimede safety car om teamgenoot George Russell en McLaren-coureur Oscar Piastri te verslaan.

Het volgde op zijn eerste Grand Prix-zege in China, slechts twee weken eerder, waarna hij een voorsprong van negen punten nam op voormalig leider Russell tijdens een reeks van vijf overwinningen op rij.

“China was het begin van alles, maar Suzuka was het eerste keerpunt omdat ik toen de leiding in het kampioenschap begon te nemen”, zei de 20-jarige, die de jongste wereldkampioen ooit in de F1 is geworden.

“Het was een sleutelmoment voor mij, en het hielp me om die extra knop in mijn hoofd om te zetten, gaf me extra geloof om te zeggen: ‘eigenlijk kunnen we dit winnen’.

“Dus absoluut, zeker winnen op zo’n iconisch circuit was heel bijzonder omdat het, zoals ik zei, voor mij het eerste keerpunt in het kampioenschap was. Voor het eerst die leiding pakken gaf me dat extra vertrouwen.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Antonelli was sindsdien dominant door in alle Grands Prix op drie na op het podium te eindigen, waarbij twee daarvan - Barcelona en Silverstone - te wijten waren aan technische problemen met de W17.

Het is die vorm die tot zijn kroning leidde, terwijl problemen aan Russells kant een constante waren. De favoriet van voor het seizoen staat nu vierde achter Max Verstappen en Lewis Hamilton.

“Ik denk dat het belangrijkste de consistentie was die we het hele seizoen hebben gehad”, voegde Antonelli toe.

“Zelfs wanneer het er wat lastig uitzag, wisten we nog steeds een degelijk resultaat te behalen, wisten we de schade te beperken.

“Dat is de sleutel geweest, er altijd staan. En ook denk ik: genieten van elk weekend, genieten van de weekenden, het weekend tegemoetgaan en naar het weekend gaan met passie en liefde voor de sport, voor wat ik doe, en ook gewoon proberen elk moment te waarderen.

“Dit weekend is emotioneel ook heel moeilijk geweest. Het was niet makkelijk, maar ik heb vandaag toch geprobeerd te waarderen: naar het circuit komen met dat gevoel dat vandaag de dag had kunnen zijn, en ook het gevoel op de grid.

“Dus ja, gewoon echt proberen van elk moment te genieten, en dat is voor mij met het team het verhaal van het seizoen geweest.

“Gewoon race voor race bekijken en genieten van het weekend op en naast de baan, genieten van de tijd met de monteurs, met de engineers en met iedereen die erbij betrokken is, want uiteindelijk moet ik nog steeds onthouden dat ik heel veel geluk heb dat ik professioneel mag doen wat ik graag doe.”

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