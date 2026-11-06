Formule 1 GP van Brazilië

Kimi Antonelli noemt bezoek aan familielandgoed van Ayrton Senna 'zeer emotioneel'

Formule 1-kampioen van 2026 Kimi Antonelli heeft teruggeblikt op een emotioneel bezoek aan het familiehuis van Ayrton Senna in aanloop naar de Grand Prix van Brazilië

Lydia Mee Filip Cleeren

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 09:28

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Outside the Paddock



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Formule 1-kampioen van 2026, Kimi Antonelli heeft openhartig verteld over zijn recente bezoek aan het familiehuis van Ayrton Senna in aanloop naar de Grand Prix van Brazilië van dit weekend.

De coureur van Mercedes ging dinsdag naar Fazenda Dois Lagos, het landgoed van de familie Senna, twee dagen nadat hij in Mexico de F1-titel had veiliggesteld. Hij deelde een foto van zichzelf zittend in de Lotus 98T waarmee Senna in 1986 racete en bedankte de familie voor een "onvergetelijke dag".

In gesprek met de media op Interlagos zei Antonelli dat de ervaring nog emotioneler was geweest dan hij had verwacht.

"Ik was echt emotioneel", zei de Italiaan. "Een heel, heel bijzondere dag, een dag die ik voor altijd zal onthouden. Daarom zal ik de familie Senna altijd dankbaar zijn dat ze me dat hebben laten zien, en dat ik zelfs in de auto mocht zitten, wat heel bijzonder was.

"Het was een geweldige dag. Eigenlijk wilde ik niet weg. Ik probeerde daar zo lang mogelijk te blijven, omdat het zo'n mooie ervaring was. De familie Senna was heel open in het laten zien van plekken waar Ayrton het grootste deel van zijn tijd doorbracht. Het was bizar om te bedenken.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Toen ik daar was, dacht ik: 'Wauw, Ayrton was hier echt.' Hij bracht tijd door in zijn kamer.' Het was heel emotioneel en een heel, heel bijzondere dag."

Antonelli kreeg tijdens het bezoek gezelschap van zijn vader Marco, evenals Senna's neef Bruno en nichten Bianca en Lalalli. Bruno bedankte de 20-jarige later op Instagram voor "de kartles", aangezien het landgoed een eigen kartbaan heeft.

Hij racet dit weekend ook met een speciale helm als eerbetoon aan Senna, 35 jaar na de eerste thuiszege van de Braziliaan op Interlagos in 1991.

"Dit betekent veel voor mij", schreef Antonelli op sociale media bij het speciale helmontwerp. "Mijn speciale helm voor het weekend! Een eerbetoon aan mijn idool en Brazilië. Ik hoop dat jullie hem net zo mooi vinden als ik."

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- Het Motorsport.com-team

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