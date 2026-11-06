Formule 1 GP van Brazilië

Kimi Antonelli na F1-titel: “Mijn voorbereiding op 2027 begint nu”

Na vier wervelende dagen zegt Kimi Antonelli dat zijn Formule 1-titeltriomf nog steeds surrealistisch en onverwerkt aanvoelt, maar dat het hem niet heeft afgeleid van de taak die voor hem ligt

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 10:03

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Het is een behoorlijk bewogen week geweest voor Kimi Antonelli.

Nadat hij zijn recordbrekende wereldtitel had gevierd op het podium van de Grand Prix van Mexico, waar hij door Lewis Hamilton en Max Verstappen de lucht in werd getild, en op het feest na de race, werd de Italiaan maandag voor sponsorverplichtingen meegenomen in de Mexicaanse hoofdstad.

Antonelli vloog daarna 's nachts naar São Paulo voor een zeer bijzondere bijeenkomst met de familie Senna, waarbij hij eer betoonde aan zijn jeugdheld. Na nog een optreden voor een partner op verzoek van titelsponsor Petronas van Mercedes was het voor de jongste kampioen van de Formule 1 weer tijd om aan het werk te gaan, toen hij de media te woord stond op Interlagos.

Om het titelpersonage uit de klassieke film Ferris Bueller's Day Off uit 1986 te citeren: "Het leven gaat behoorlijk snel. Als je niet af en toe stopt en om je heen kijkt, zou je het kunnen missen."

Die tijd om stil te staan en terug te blikken is er voor de nieuwste superster van de Formule 1 nog niet geweest, en hoe zou dat ook kunnen midden in een slopende triple-header?

"Ik heb de afgelopen dagen zo'n waanzinnige reeks gebeurtenissen meegemaakt", zei Antonelli donderdag. "Ik won het kampioenschap en bracht daarna tijd door met de familie Senna, wat al een ongelooflijke gebeurtenis was. Dus ik had zeker graag wat meer tijd gehad om gewoon even te gaan zitten, terug te blikken en te beseffen wat er is gebeurd.

"Het voelt nog steeds surrealistisch, weet je? Vanochtend gaf het team me een speciaal T-shirt en toen ik ernaar keek, dacht ik: 'Wauw. Is dit wel echt?' Er gebeurde gewoon zoveel tegelijk dat het mijn hoofd ook een beetje overbelastte."

Watch: Kimi: Two Years that Changed Everything

Het jaar afsluiten als wereldkampioen bij de coureurs in de Formule 1

Antonelli had het gevoel dat de FIA Prize Giving Ceremony op 12 december in Shanghai het ‘duidelijke moment’ zou zijn waarop zijn historische prestatie eindelijk kon beginnen door te dringen, met het seizoen voorbij en de wereldkampioenstrofee fysiek in zijn bezit.

Dat gala wordt het officiële moment waarop Antonelli tot wereldkampioen wordt gekroond, maar de Formule 1-leiding had al alles in het werk gesteld om het moment in Mexico vast te leggen, door met Mercedes en de FIA samen te werken om Antonelli te eren met een speciaal op maat gemaakte podiumceremonie.

De producenten van de ceremonie na de race kozen het iconische Italiaanse nummer Nessun Dorma, een toepasselijk toeval omdat het het favoriete lied van Antonelli's overleden grootvader was, wat een sterke emotionele reactie opriep.

Daarna klonk Sarà Perché Ti Amo, een echo van het gebruik ervan op Monza na Antonelli's comebackzege. "Het eerste nummer was erg emotioneel voor me, omdat het een nummer was waar mijn grootvader altijd naar luisterde, dus het was heel bijzonder om dat te horen", zei Antonelli daarna zondagavond, tot tranen toe geroerd. "Ik denk dat hij heel trots zou zijn."

Spoelen we echter door naar São Paulo, dan belooft Antonelli de rest van de vieringen uit te stellen tot het seizoen voorbij is. Brazilië? Weer gewoon aan het werk, want nu de titel veilig is, kan Antonelli al gaan nadenken over hoe hij die volgend jaar kan verdedigen.

"Eigenlijk ben ik heel enthousiast om hier te zijn", zei hij ondanks de opgebouwde vermoeidheid. "Het is een goede kans om te proberen het seizoen bovenaan af te sluiten, maar ik heb ook het gevoel dat mijn voorbereiding op 2027 nu begint.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Het wordt belangrijk om het seizoen sterk af te sluiten om vertrouwen op te doen richting 2027. En zodra het seizoen voorbij is, krijg ik een paar dagen om van al het andere te genieten."

De luxe die zijn dominantie in 2026 en de vroege veiligstelling van de titel hem bieden, is de vrijheid om de resterende vier races zonder druk aan te vallen. Krijgt de Formule 1 een andere, agressievere versie van Antonelli te zien? Meer ontspannen, ja, maar Antonelli vond dat het voor hem ook belangrijk was om de intensiteit niet te verliezen die hem überhaupt hier had gebracht en hem in staat stelde negen Grands Prix te winnen.

"Ik zal nu het kampioenschap binnen is niet meer zo gespannen zijn, ik denk dat ik nog meer van het rijden kan genieten", erkende hij. "Maar het belangrijkste is om niet te ontspannen. Het is nog steeds belangrijk om dezelfde intensiteit te hebben. Natuurlijk moeten we het constructeurskampioenschap nog winnen en het zou heel mooi zijn om dat dit weekend veilig te stellen.

"Dus wat mij betreft denk ik alleen maar aan het winnen van de race. Ik ga proberen met dezelfde vastberadenheid en intensiteit de baan op te gaan, met dezelfde honger.

"Natuurlijk meer ontspannen... maar niet te veel."

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