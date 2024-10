Andrea Kimi Antonelli maakte anderhalve maand geleden zijn debuut in een Grand Prix-weekend, toen hij bij Mercedes mocht instappen voor de eerste vrije training op Monza. Vanwege een crash in de Parabolica had hij daar weinig plezier van. In Mexico mocht de Italiaan opnieuw in actie komen in de eerste oefensessie. Ditmaal ging het veel beter: hij reed negentien ronden en stuurde de Mercedes W15 naar P12. Antonelli gaf 1,2 seconde toe op de snelste man, zijn teamgenoot George Russell.

Wellicht had er meer ingezeten voor Antonelli, maar hij erkende na afloop dat hij het bewust rustig aan heeft gedaan op het Autódromo Hermanos Rodríguez. “Dit was zeker veel beter dan Monza”, reageerde Antonelli, volgend jaar de teamgenoot van Russell bij Mercedes. “Ik heb deze keer veel rustiger gereden, want ik wilde geen enkel risico nemen. Ik wilde gewoon een probleemloze sessie afwerken en wat ronden rijden, om de wagen en banden beter te leren kennen. Al met al ging het best prima. Natuurlijk voelde ik dat ik niet op de limiet reed, maar dat was mijn eigen keuze.”

Toch beleefde Antonelli een angstig moment. Hij reed over wat rotzooi op de baan en beschadigde daarbij de auto. “Eerlijk gezegd zag ik het niet echt”, zei hij daarover. “Het was wel zonde, want het leidde tot flink wat schade aan de vloer. De schade was best groot, dus dat was natuurlijk niet ideaal. Niettemin heb ik toch aardig wat ronden in de tas. Ik probeerde het vertrouwen ronde na ronde op te bouwen. Het was mijn eerste keer op dit circuit, dus ik wilde zoveel mogelijk leren.”

Wat betreft het leren kennen van de banden was Antonelli met name verrast over de softs. “Op de harde banden reed ik opeenvolgende ronden. Ik deed dus geen pushronde, afkoelronde en dan weer een pushronde. Nee, ik reed opeenvolgende ronden, waardoor ik dus niet echt voor één snelle ronde ben gegaan. Toen ik daarna op softs overstapte, voelde ik veel meer grip. Dit heb ik echter niet kunnen gebruiken, want ik was echt verrast over de hoeveelheid grip”, besloot de coureur uit Bologna.

