Antonelli krijgt zeldzame Mercedes-bedrijfsauto van ruim twee ton
Andrea Kimi Antonelli heeft de sleutels ontvangen van een exclusieve Mercedes-AMG ter waarde van meer dan £180.000, terwijl hij zich voorbereidt op zijn tweede F1-seizoen
Andrea Kimi Antonelli heeft de sleutels opgehaald van zijn nieuwe bedrijfsauto: een Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition. De Mercedes Formule 1-coureur bereidt zich voor op zijn tweede seizoen in de koningsklasse en geniet ondertussen van de voordelen van het rijden voor het team uit Brackley, met een auto waar de meeste 19-jarigen alleen van kunnen dromen.
De AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition is extreem exclusief: er zijn slechts tweehonderd exemplaren van gebouwd. De auto heeft een metallic zwarte basislak, geïnspireerd op de Mercedes F1-auto van 2024, met handgeschilderde zilveren pijlen op de achterzijde en accenten in PETRONAS-turquoise.
De Motorsport Collectors Edition is uitgerust met Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup-banden en het AMG Night Package II, met details in zwart chroom en een AMG-tankdop in zilverchroom. Onder de motorkap ligt een AMG 4,0-liter V8 biturbo die 612 pk levert. Hoewel Mercedes geen officiële prijs heeft bekendgemaakt, wordt gemeld dat de Motorsport Collectors Edition meer dan 180.000 pond, zo'n 215.000 euro, kost.
Overigens valt er nog wat te wensen voor Antonelli. Teamgenoot George Russell beschikt sinds een klein jaar over een superexclusieve Mercedes-AMG ONE, met een prijskaartje van zo'n 2,7 miljoen euro.
De Mercedes-AMG ONE van George Russell
Foto door: Instagram George Russell
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Antonelli krijgt zeldzame Mercedes-bedrijfsauto van ruim twee ton
Francesco Bagnaia spreekt duidelijke voorkeur voor MotoGP-toekomst uit
Russell: Dit F1-team kan in 2026 de top-vier uitdagen
Uitgelegd: de gevaarlijkste plek in de pitstraat tijdens een F1-race
F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd
Brundle onder de indruk van Mercedes: "Dat kun je niet negeren"
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"
Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc
Russell verrast door Red Bull-motor: "Indrukwekkend voor nieuwe fabrikant"
Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties