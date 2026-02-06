Overslaan naar hoofdinhoud

Antonelli krijgt zeldzame Mercedes-bedrijfsauto van ruim twee ton

Formule 1

Antonelli krijgt zeldzame Mercedes-bedrijfsauto van ruim twee ton

Andrea Kimi Antonelli heeft de sleutels ontvangen van een exclusieve Mercedes-AMG ter waarde van meer dan £180.000, terwijl hij zich voorbereidt op zijn tweede F1-seizoen

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Andrea Kimi Antonelli heeft de sleutels opgehaald van zijn nieuwe bedrijfsauto: een Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition. De Mercedes Formule 1-coureur bereidt zich voor op zijn tweede seizoen in de koningsklasse en geniet ondertussen van de voordelen van het rijden voor het team uit Brackley, met een auto waar de meeste 19-jarigen alleen van kunnen dromen.

De AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition is extreem exclusief: er zijn slechts tweehonderd exemplaren van gebouwd. De auto heeft een metallic zwarte basislak, geïnspireerd op de Mercedes F1-auto van 2024, met handgeschilderde zilveren pijlen op de achterzijde en accenten in PETRONAS-turquoise.

 

De Motorsport Collectors Edition is uitgerust met Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup-banden en het AMG Night Package II, met details in zwart chroom en een AMG-tankdop in zilverchroom. Onder de motorkap ligt een AMG 4,0-liter V8 biturbo die 612 pk levert. Hoewel Mercedes geen officiële prijs heeft bekendgemaakt, wordt gemeld dat de Motorsport Collectors Edition meer dan 180.000 pond, zo'n 215.000 euro, kost.

Overigens valt er nog wat te wensen voor Antonelli. Teamgenoot George Russell beschikt sinds een klein jaar over een superexclusieve Mercedes-AMG ONE, met een prijskaartje van zo'n 2,7 miljoen euro.

De Mercedes-AMG ONE van George Russell

De Mercedes-AMG ONE van George Russell

Foto door: Instagram George Russell

Lees ook:

 

 

