Formule 1 GP van Brazilië

‘Kimi Antonelli is nog geen Ayrton Senna, maar misschien wel een Senninha’ – Toto Wolff

Nu Kimi Antonelli met Ayrton Senna wordt vergeleken, wil Toto Wolff die vergelijkingen graag afzwakken

Benjamin Vinel Federico Faturos

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 16:40

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Tot op de dag van vandaag is Ayrton Senna de laatste Braziliaanse Formule 1-coureur die het wereldkampioenschap heeft gewonnen. Maar nu er eindelijk een nieuwe generatie Auriverde-coureurs opstaat, zijn zij niet degenen die met de legende van het land worden vergeleken.

De spectaculaire optredens van Kimi Antonelli dit seizoen – en, oppervlakkiger gezien, zijn krullende bruine haar – hebben hem zulke lof opgeleverd, vooral nadat hij vroeg in het seizoen vijf Grands Prix op rij won; dat is iets wat slechts negen andere coureurs ooit hebben gepresteerd, en Senna hoort daar eigenlijk niet bij.

Antonelli’s vijfde opeenvolgende zege kwam er met een dominante Grand Chelem tijdens de Grand Prix van Monaco, het toneel van Senna’s uiterste dominantie, vandaar nog meer vergelijkingen. De drievoudig wereldkampioen is nog altijd recordhouder wat betreft pole positions en zeges in het prinsdom, waar hij bekendstaat om betoverende kwalificatieronden.

“We proberen [Kimi] af te schermen van media- en marketingactiviteiten op een manier die hem beschermt, en zo goed als we kunnen”, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff de week erna in Barcelona.

“We blijven ook tegen onze vrienden van de Italiaanse pers benadrukken: trek alsjeblieft geen vergelijking met Ayrton Senna of ‘Il Fenomeno’. Ik geloof dat Gazzetta [dello Sport] kopte dat hij vijf races op rij heeft gewonnen, wat ongelooflijk is voor een jonge man, maar we hebben geen kampioenschap gewonnen, en hij is 19.”

Ayrton Senna, Mclaren

Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Antonelli stelde de wereldtitel uiteindelijk veilig tijdens de Grand Prix van Mexico. Enkele dagen later, voorafgaand aan de ronde in São Paulo, bracht hij een bezoek aan de familie Senna; op Interlagos reed hij met een gele helm, die aan die van de Paulista deed denken.

“Kimi vergelijken met Senna, ik bedoel… ik was er altijd niet erg happig op om die vergelijking te hebben, want net als Frank [Williams] en Ron [Dennis] is Senna een reus van de sport – wie hij was als persoon, wie hij was als autocoureur”, voegde Wolff na de GP van Brazilië toe.

“Ik vind dat je met het stellen van zulke maatstaven voor een 20-jarige coureur veel druk oplegt, en daarom wil ik hem in dat stadium niet vergelijken. Hij is Kimi, Senna was Senna.

“Maar het is mooi om te zien hoe de familie Senna hem omarmt. Ze zeggen dat het de eerste keer is dat het lijkt alsof er een tweede Senninha is. Dat het de eerste keer is dat je kunt zeggen: ‘Oké, hij lijkt een beetje op hem’. Maar misschien is hij in dat stadium een Senninha en nog geen Senna. Dus laat de Senninha zich ontwikkelen, laat hem een Senna worden.”

Wolff noemde Frank Williams en Ron Dennis omdat de negende constructeurstitel van Mercedes betekende dat hij als teambaas het aantal van Williams evenaarde. Als de titels bij de coureurs en constructeurs worden gecombineerd, heeft de Oostenrijker er nu 17 verzameld, net zoveel als Dennis met McLaren, terwijl Williams op 16 staat.

“Als ik erover nadenk, zijn die twee reuzen van de sport”, zei Wolff. “Ik opereer niet eens in hetzelfde sterrenstelsel als Frank, die na zijn ongeluk grote dingen heeft weten te bereiken.

“En op dezelfde manier is Ron iemand naar wie je altijd opkijkt, die de maatstaf in de sport is geweest, die nieuwe standaarden heeft gezet, waarschijnlijk ook een beetje het aandacht-voor-detail-syndroom, om altijd te zien wat er slecht is. Dus ik zal mezelf nooit in die categorie zien.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Dale Coyne Racing legt Indy NXT-kampioen Nikita Johnson vast voor IndyCar-seizoen 2027



IndyCar



Indy IndyCar 4 min



Dale Coyne Racing legt Indy NXT-kampioen Nikita Johnson vast voor IndyCar-seizoen 2027





‘Kimi Antonelli is nog geen Ayrton Senna, maar misschien wel een Senninha’ – Toto Wolff



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



5 min



‘Kimi Antonelli is nog geen Ayrton Senna, maar misschien wel een Senninha’ – Toto Wolff





Heeft Marco Bezzecchi zijn vorm van begin dit MotoGP-seizoen hervonden?



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



6 min



Heeft Marco Bezzecchi zijn vorm van begin dit MotoGP-seizoen hervonden?





Nieuwe Mercedes-AMG-test: in 2027 weer een vrouw in de DTM?



DTM



DTM DTM 11 min



Nieuwe Mercedes-AMG-test: in 2027 weer een vrouw in de DTM?

Vorig artikel F1-kalender 2026: GP op Imola van tafel, geen plan B bij escalatie oorlog

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Benjamin Vinel





F1-kalender 2026: GP op Imola van tafel, geen plan B bij escalatie oorlog



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



1 u



F1-kalender 2026: GP op Imola van tafel, geen plan B bij escalatie oorlog





Honda zoekt verklaring voor 13e uitvalbeurt van Lance Stroll dit seizoen



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



6 u



Honda zoekt verklaring voor 13e uitvalbeurt van Lance Stroll dit seizoen





On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 6 m



On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Meer van

Ayrton Senna





Wie horen op de Mount Rushmore van de F1? Kies jouw vier grootste coureurs



Formule 1



Formule 1 2 m



Wie horen op de Mount Rushmore van de F1? Kies jouw vier grootste coureurs





Ollie Bearman over emotionele rit in Ayrton Senna's Lotus F1: "Heel krachtig moment"



Formule 1



Formule 1 3 m



Ollie Bearman over emotionele rit in Ayrton Senna's Lotus F1: "Heel krachtig moment"





Clark, Senna, Antonelli – zo ontwikkelde het leeftijdsrecord voor de grand chelem



Formule 1



Formule 1 3 m



Clark, Senna, Antonelli – zo ontwikkelde het leeftijdsrecord voor de grand chelem

Meer van

Mercedes





FIA maakt laatste ADUO-resultaten van F1-seizoen 2026 bekend



Formule 1



Formule 1 5 u



FIA maakt laatste ADUO-resultaten van F1-seizoen 2026 bekend





George Russell verliest 90 punten op Max Verstappen in strijd om tweede plek F1 2026



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



22 u



George Russell verliest 90 punten op Max Verstappen in strijd om tweede plek F1 2026





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 4 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 4 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



8 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



9 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



10 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer