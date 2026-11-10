Formule 1 GP van Brazilië
‘Kimi Antonelli is nog geen Ayrton Senna, maar misschien wel een Senninha’ – Toto Wolff
Nu Kimi Antonelli met Ayrton Senna wordt vergeleken, wil Toto Wolff die vergelijkingen graag afzwakken
Benjamin Vinel Federico Faturos
Gepubliceerd: 10 nov 2026, 16:40
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Tot op de dag van vandaag is Ayrton Senna de laatste Braziliaanse Formule 1-coureur die het wereldkampioenschap heeft gewonnen. Maar nu er eindelijk een nieuwe generatie Auriverde-coureurs opstaat, zijn zij niet degenen die met de legende van het land worden vergeleken.
De spectaculaire optredens van Kimi Antonelli dit seizoen – en, oppervlakkiger gezien, zijn krullende bruine haar – hebben hem zulke lof opgeleverd, vooral nadat hij vroeg in het seizoen vijf Grands Prix op rij won; dat is iets wat slechts negen andere coureurs ooit hebben gepresteerd, en Senna hoort daar eigenlijk niet bij.
Antonelli’s vijfde opeenvolgende zege kwam er met een dominante Grand Chelem tijdens de Grand Prix van Monaco, het toneel van Senna’s uiterste dominantie, vandaar nog meer vergelijkingen. De drievoudig wereldkampioen is nog altijd recordhouder wat betreft pole positions en zeges in het prinsdom, waar hij bekendstaat om betoverende kwalificatieronden.
“We proberen [Kimi] af te schermen van media- en marketingactiviteiten op een manier die hem beschermt, en zo goed als we kunnen”, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff de week erna in Barcelona.
“We blijven ook tegen onze vrienden van de Italiaanse pers benadrukken: trek alsjeblieft geen vergelijking met Ayrton Senna of ‘Il Fenomeno’. Ik geloof dat Gazzetta [dello Sport] kopte dat hij vijf races op rij heeft gewonnen, wat ongelooflijk is voor een jonge man, maar we hebben geen kampioenschap gewonnen, en hij is 19.”
Ayrton Senna, Mclaren
Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Antonelli stelde de wereldtitel uiteindelijk veilig tijdens de Grand Prix van Mexico. Enkele dagen later, voorafgaand aan de ronde in São Paulo, bracht hij een bezoek aan de familie Senna; op Interlagos reed hij met een gele helm, die aan die van de Paulista deed denken.
“Kimi vergelijken met Senna, ik bedoel… ik was er altijd niet erg happig op om die vergelijking te hebben, want net als Frank [Williams] en Ron [Dennis] is Senna een reus van de sport – wie hij was als persoon, wie hij was als autocoureur”, voegde Wolff na de GP van Brazilië toe.
“Ik vind dat je met het stellen van zulke maatstaven voor een 20-jarige coureur veel druk oplegt, en daarom wil ik hem in dat stadium niet vergelijken. Hij is Kimi, Senna was Senna.
“Maar het is mooi om te zien hoe de familie Senna hem omarmt. Ze zeggen dat het de eerste keer is dat het lijkt alsof er een tweede Senninha is. Dat het de eerste keer is dat je kunt zeggen: ‘Oké, hij lijkt een beetje op hem’. Maar misschien is hij in dat stadium een Senninha en nog geen Senna. Dus laat de Senninha zich ontwikkelen, laat hem een Senna worden.”
Wolff noemde Frank Williams en Ron Dennis omdat de negende constructeurstitel van Mercedes betekende dat hij als teambaas het aantal van Williams evenaarde. Als de titels bij de coureurs en constructeurs worden gecombineerd, heeft de Oostenrijker er nu 17 verzameld, net zoveel als Dennis met McLaren, terwijl Williams op 16 staat.
“Als ik erover nadenk, zijn die twee reuzen van de sport”, zei Wolff. “Ik opereer niet eens in hetzelfde sterrenstelsel als Frank, die na zijn ongeluk grote dingen heeft weten te bereiken.
“En op dezelfde manier is Ron iemand naar wie je altijd opkijkt, die de maatstaf in de sport is geweest, die nieuwe standaarden heeft gezet, waarschijnlijk ook een beetje het aandacht-voor-detail-syndroom, om altijd te zien wat er slecht is. Dus ik zal mezelf nooit in die categorie zien.”
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