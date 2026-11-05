Formule 1 GP van Brazilië

Kimi Antonelli geeft toe dat hij in zijn rookieseizoen aan zichzelf twijfelde

De pas gekroonde F1-kampioen zegt dat zijn rookie-seizoen in de serie hem deed twijfelen aan zijn capaciteiten

Oleg Karpov

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 20:37

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Kimi Antonelli werd afgelopen weekend in Mexico de jongste F1-kampioen ooit, omdat zijn naaste rivalen met nog vier races te gaan zelfs geen theoretische kans meer hadden om hem dit jaar nog om de titel uit te dagen. Dankzij de sterke prestaties van de Italiaan kon hij het seizoen domineren, maar vorig jaar zag het beeld er anders uit, toen hij op 18-jarige leeftijd de Formule 1 instapte. Ondanks meerdere opvallende races bleek een groot deel van zijn debuutseizoen lastig.

Daardoor vroegen velen zich af of Mercedes de verkeerde keuze had gemaakt door hem te vroeg naar de F1 te promoveren. In gesprek met voormalig F1-coureur Anthony Davidson in de Nu Silver Arrows Radio Show gaf Antonelli toe dat hij ook aan zichzelf had getwijfeld.

"Als ik er nu op terugkijk, ben ik er eigenlijk heel blij mee dat het team al die moeilijke momenten heeft doorgemaakt, want ik denk dat die mij hebben gevormd", zei hij. "Ze hebben me veel sneller laten groeien. Ze hebben me veel sneller volwassen gemaakt. En ik heb dat jaar ook allerlei situaties meegemaakt, weet je, de hoogtepunten en de dieptepunten."

"Er waren vorig seizoen natuurlijk goede momenten, en een lange moeilijke periode. Maar weet je, ook al was het toen heel zwaar, en ik ga niet liegen: ik heb mezelf vorig seizoen in die fase keer op keer in twijfel getrokken."

Antonelli verving zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bij Mercedes en heeft het team nu de eerste rijderstitel sinds 2020 bezorgd.

"Ik zal Mercedes, en iedereen die betrokken is bij dit project dat in 2018 begon, altijd dankbaar zijn. En dat ze me vorig jaar meteen in de Mercedes hebben gezet, was ook een grote gok.

Toto Wolff and Kimi Antonelli

Photo by: LAT Images

"Meteen naar Mercedes gaan, ja, dat was lastig omdat ik veel meer in de schijnwerpers stond. En daardoor ging ik pushen om nog sneller te proberen te leren. Maar aan de andere kant: dat ik dat moment heb kunnen overwinnen, is wat me echt heeft gevormd.

"Als je weet dat je nog steeds dezelfde steun krijgt, dat mensen zelfs niet anders over je zijn gaan denken terwijl je door die moeilijke periode gaat, dan heeft dat me ook geholpen om daar doorheen te komen. Want ik wist dat ik, ondanks dat ik niet presteerde op het niveau waarop ik had moeten presteren of niet aan de verwachtingen voldeed, nog steeds de volledige steun van het team had."

"En daardoor besefte ik dat ik op hen allemaal kon rekenen en dat ze altijd achter me zouden staan om me in elke situatie te helpen. Dus dat heeft me ook geholpen om die periode door te komen en het heeft me ook vertrouwen gegeven."

De Italiaan benadrukte dat het doormaken van een moeilijke periode in 2025 hem heeft geholpen om beter te worden, wat uiteindelijk belangrijk bleek tijdens het seizoen van dit jaar.

"Ik denk dat wat me dit jaar ook echt heeft geholpen, is dat het team me heeft omarmd zoals ik ben", zei hij. "Daardoor kon ik mezelf zijn binnen het team, kon ik plezier hebben, natuurlijk op de juiste momenten en op het juiste tijdstip. Maar die dingen hebben me enorm geholpen om vervolgens in de auto te stappen, gefocust te zijn en het beste werk te leveren dat ik kan."

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