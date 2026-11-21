Formule 1 GP van Las Vegas

Kimi Antonelli en George Russell gaan bij Mercedes om tafel na kwalificatieverwarring in Las Vegas

Antonelli was de snelste in de kwalificatie in Las Vegas met Russell als derde, maar hun strategie verliep niet zoals gepland

Ed Hardy

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 11:25

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

George Russell en Kimi Antonelli bespreken de nasleep van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 achter gesloten deuren, na verwarring over teamorders en positie op de baan.

Verkeer speelde vrijdagavond een grote rol in de kwalificatie. Coureurs wilden niet als eerste gaan, omdat het voordeel van een slipstream op het stratencircuit met weinig downforce groot is.

Daar kwam de extra complicatie bij dat vijf coureurs een gridstraf kregen, waardoor hun belangrijkste taak was om hun teamgenoot te helpen, zoals Oliver Bearman van Haas Rafael Camara in Q1 een slipstream gaf.

Antonelli was een van die coureurs. Hij kreeg vijf plaatsen gridstraf voor een nieuwe motor, dus het plan was om Russell in de strijd om pole position de slipstream te geven. Dat liep al snel anders.

Dat kwam doordat het Mercedes-duo voor de laatste ronde vast kwam te zitten in een groep met beide Alpines en Racing Bulls-auto's ervoor. Soms reden ze zelfs met drie auto's naast elkaar terwijl ze ruimte probeerden te vinden.

Antonelli liet uiteindelijk bij bocht 5 lopen, terwijl Russell met tegenzin als eerste van de groep ging. De wereldkampioen van 2026 was de snelste in de kwalificatie, met zijn teamgenoot op 0.331 seconde als derde.

Toen Russell na afloop werd gevraagd of hij op hulp van Antonelli had gehoopt, antwoordde hij: “Het blijft belangrijk om, als je een gridstraf hebt, zo hoog mogelijk te starten.

“Maar we bespreken het achter gesloten deuren en kunnen erover praten. Ik denk dat het morgen heel dicht bij elkaar zit, vergelijkbaar met Monza. Het wordt heel lastig om weg te rijden bij de groep.

“Ik had graag op pole gestaan, maar ik denk dat je vanaf elke plek in de top zeven meedoet.”

De situatie zorgde ervoor dat Mercedes-baas Toto Wolff zijn verbazing uitsprak over hoe Antonelli de snelste kon zijn, vooral omdat Russell zijn verzoek om als tweede de pits te verlaten niet ingewilligd zag.

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“Het risico is heel groot”, vervolgde Russell, die door de straf van Antonelli de eerste startrij deelt met Red Bull-coureur Max Verstappen.

“Kimi pakte de pole, maar als hij een seconde later aan zijn ronde was begonnen, had hij die ronde niet meer gehaald.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

“Het is heel moeilijk om dat te regisseren, omdat iedereen ervoor gaat. En het feit dat de helft van de auto's voorbereidingsronden reed en de andere helft niet, maakte het ook lastig.

“Als je het voor het kiezen had, zou je achteraan een groep van negen auto's zitten, met ongeveer drie seconden ruimte, als je dat perfect kon uitkiezen.

“Maar daar jaagt iedereen op, dus het lijkt een beetje op Monza 2019.”

Hoewel Antonelli door het terugvallen uiteindelijk de ruimte kreeg die hij nodig had om zijn snelste ronde van 1.33.893 te rijden, had het hem ook kunnen opbreken. Hij kwam maar net op tijd over de streep om aan zijn laatste ronde te beginnen.

“Zoals George zei, gaan we erover praten, want we zijn in de kwalificatie altijd vooraan naar buiten gestuurd”, zei Antonelli.

“Bij bocht 5 lag het volledig aan mij. Zoals ik zei, reden we om te beginnen met drie auto's naast elkaar en toen zei ik gewoon: weet je wat, ik laat wel lopen.”

George Russell, Mercedes

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

“Het was lastig, want allereerst miste ik de vlag bijna. Ja, ik kreeg veel slipstream, maar ik zat er ook zo dicht op dat de bocht halen met de vuile lucht en alles erbij eigenlijk moeilijk was.

“We rijden al met een pakket met minder downforce, dus dan voel je het verlies in de slipstream nog meer.

“Maar al met al was het zo'n moment waarop je denkt dat je eraan bent, terwijl het uiteindelijk juist goed uitpakt.

“Bij bocht 5 besloot ik gewoon om te laten lopen. Ik wist niet echt hoe krap het met de tijd was. Waarschijnlijk had ik het anders gedaan, maar achteraf pakte het toch goed uit.”

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