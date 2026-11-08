Formule 1 GP van Brazilië

Kimi Antonelli en Charles Leclerc moeten naar de stewards na F1 Grand Prix van Brazilië

Kimi Antonelli en Mercedes moeten op het matje komen vanwege de vermeende unsafe release, Charles Leclerc en Liam Lawson moeten tekst en uitleg geven over hun onderlinge contact.

Ronald Vording

Bewerkt: 8 nov 2026, 20:04

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Na de Formule 1 Grand Prix van Sao Paulo, die overtuigend is gewonnen door uittredend wereldkampioen Lando Norris, moeten meerdere coureurs nog een bezoekje aan de stewards brengen.

Kimi Antonelli en een afgevaardigde van Mercedes moesten om 16.30 uur lokale tijd acte de présence geven vanwege een vermeende unsafe release. Mercedes stuurde Antonelli weer weg op het moment dat Alpine-coureur Franco Colapinto aanstaande was, waardoor ook de Argentijn zijn kant van het verhaal moet doen bij de stewards.

Mocht Antonelli een tijdstraf van tien seconden aan de broek krijgen, dan nog zal dat zijn eindpositie niet beïnvloeden. De jongste Formule 1-wereldkampioen ooit heeft een marge van ruim twintig seconden over Oscar Piastri, waardoor zijn vijfde positie veilig is.

De Italiaan kende wel een moeizame race op het circuit van Interlagos, wat al begon met een uitstapje naast de baan tijdens zijn ronden naar de grid. In de race volgden er meerdere momentjes in bocht 1, waarna Antonelli aan race-engineer Peter Bonnington liet weten dat er ‘iets mis’ was met de auto. Mercedes keek op dat moment echter nog vooral naar de bandentemperatuur op slicks.

Ondanks de lastige race heeft Mercedes wel de constructeurstitel veiliggesteld, de negende van het team onder leiding van Toto Wolff.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dat het pleit in Brazilië al is beslecht, hangt mede samen met een zeer lastige zondag voor Ferrari, en die kan in theorie nog slechter worden. Ook Charles Leclerc moet namelijk naar de stewards, in zijn geval voor potentieel ‘causing a collision’. Het gaat om het moment in de slotfase van de race, waarbij Leclerc vlak voor het opkomen van start-finish contact maakte met Liam Lawson.

In de cooldown room na de race becommentarieerde Max Verstappen dat moment als “rubbing is racing”, maar de stewards achten het noodzakelijk om er post-race nog nader onderzoek naar te doen. Mocht Leclerc een tijdstraf aan de broek krijgen, dan heeft die voor hem meer gevolgen dan voor Antonelli. Zelfs een tijdstraf van vijf seconden zou hem laten terugvallen achter de Racing Bulls, aangezien het gat tussen beide mannen aan de finish slechts 1.816 seconden bedroeg.

Tot slot moeten ook Oliver Bearman en Haas zich nog verantwoorden voor een unsafe release – overigens ook met Leclerc – al eindigde de Ferrari-junior voor het Amerikaanse team op P17 sowieso al ver buiten de punten. Het stewardspanel bestaat dit weekend uit Nish Shetty, Loïc Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi en Felipe Maluh.

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