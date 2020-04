Kijktip van de dag: Intense strijd om F1-titel 1997 op Jerez

De strijd om de wereldtitel in 1997 ging tussen Michael Schumacher en Jacques Villeneuve. Voor aanvang van het laatste weekend in Jerez, de gastheer van de Europese Grand Prix, was het verschil tussen beide één puntje in het voordeel van tweevoudig wereldkampioen Schumacher. Om de spanning verder op te voeren noteerden Villeneuve, Schumacher en Heinz-Harald Frentzen allen exact dezelfde tijd in de kwalificatie.

Het verloop van de race, die de boeken in is gegaan als een van de beste seizoensfinales ooit, is vanavond vanaf 20.00 uur volledig terug te zien op de website van de Formule 1 en haar kanalen op Facebook en YouTube.