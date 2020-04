Kijktip van de dag: Ferrari-feest tijdens Italiaanse GP 2019

Charles Leclerc reisde met vertrouwen naar Monza af, nadat hij een week eerder op Spa-Francorchamps zijn eerste Grand Prix-zege pakte. In Italië pakte hij vervolgens ook de pole position was hem in de optimale positie bracht om als eerste Ferrari-coureur sinds Fernando Alonso in 2010 de Italiaanse GP te winnen. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton leken echter niet van plan om direct mee te werken aan een Ferrari-feest.

Het verloop van de race is vanmiddag vanaf 16.00 uur volledig terug te zien op de website van de Formule 1 en haar kanalen op Facebook en YouTube.