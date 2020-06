Kijktip van de dag: Lauda’s laatste titel en laatste zege

Twee races heeft de Formule 1 uitgekozen om een eerbetoon te brengen aan Niki Lauda. De eerste is de Portugese Grand Prix van 1984, de race waarin hij zijn derde en laatste wereldtitel veiligstelde. Dat deed hij door vanaf startpositie 11 naar de tweede positie te rijden. Daarna worden de hoogtepunten van de Grand Prix van Nederland van 1985 vertoond. Dit was de laatste race die Lauda in zijn zeer succesvolle loopbaan wist te winnen.

De uitgebreide hoogtepunten van de Portugese GP van 1984 en de Nederlandse GP van 1985 zijn vanavond vanaf 20.00 uur te zien op Formula1.com en de YouTube- en Facebook-pagina’s van de F1.