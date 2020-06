Kijktip van de dag: Braziliaanse revanche voor Verstappen

In 2018 ging Verstappen al aan de leiding van de race en hij leek op weg naar de overwinning in Sao Paulo, maar achterblijver Esteban Ocon had toen andere plannen. Door de botsing liep de Nederlander de zege mis, maar een jaar later nam hij revanche door zijn hoofd koel te houden tijdens de chaotisch verlopen GP van Brazilië. Op het podium kreeg de Nederlander uiteindelijk gezelschap van twee onverwachte namen: Pierre Gasly werd op eigen kracht tweede, Carlos Sainz na een straf voor Lewis Hamilton derde.

De Grand Prix van Brazilië van 2019 is zaterdag vanaf 16.00 uur te volgen op de website van de Formule 1 en haar kanalen op YouTube en Facebook.