Kijktip van de dag: Machtige Schumacher in zeiknat Spanje

Voor aanvang van de Grand Prix van Spanje in 1996 had Michael Schumacher nog geen race gewonnen voor nieuwe werkgever Ferrari. Twee weken voordien had de Duitser zich in Monaco nog vergaloppeerd: in verraderlijke omstandigheden crashte hij al in de eerste ronde uit de race. In Spanje diende zich echter een herkansing aan: Williams-coureurs Damon Hill en Jacques Villeneuve stonden weliswaar voor Schumacher op de eerste startrij, maar ook op het Circuit de Barcelona-Catalunya regende het.

Het verloop van deze regenrace is vanavond in het geheel te zien op Formula1.com en de YouTube- en Facebook-kanalen van de F1. De start van de uitzending is om 20.00 uur.