Kijktip van de dag: Ricciardo verovert China in 2018

Lang leek Ricciardo in 2018 geen aanspraak te maken op de overwinning op het Shanghai International Circuit, maar de omstandigheden boden een uitstekend instapmoment voor de Australiër, die destijds bezig was met zijn laatste seizoen in dienst van Red Bull Racing. Een safety car bood de gelegenheid om vers rubber te halen voor de laatste fase van de race en samen met teamgenoot Max Verstappen wilde hij daarvan profiteren. Daar waar Ricciardo uiteindelijk een flinke opmars maakte, ging het voor Verstappen iets minder voorspoedig.

Het verloop van de Grand Prix van China van 2018 is zaterdag vanaf 16.00 uur terug te zien op Formula1.com en op de YouTube - en Facebook-pagina's van de Formule 1.