Kijktip van de dag: Ricciardo's revanche in Monaco

Ricciardo verloor de zege in 2016 dus doordat de pitcrew van Red Bull Racing de banden niet klaar had staan tijdens de pitstop, waardoor Lewis Hamilton de leiding en de zege kon pakken. Het verliezen van die zege achtervolgde de Australiër nog jaren, zo verklaarde hij onlangs, maar in 2018 nam hij dus revanche door de pole position en de zege te pakken. De zege leek hem in de race ook bijna te ontgaan, nadat de MGU-K in zijn RB14 met nog 50 ronden te gaan de geest gaf. Toch lukte het Ricciardo om Sebastian Vettel van zich af te houden.

