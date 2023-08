Een oude hangar naast Biggin Hill Airport fungeert al enkele decennia als uitvalsbasis van het Formula One Management (FOM). Van hieruit wordt ook alle vracht van de F1-organisatie naar circuits over de hele wereld gestuurd. De hoeveelheid vracht is sinds 2020 flink afgenomen. Vanaf dat jaar vindt de tv-regie van de Formule 1 namelijk niet meer plaats in een grote tent op het circuit genaamd het Broadcast Centre, dat voor elke race moet worden opgebouwd en afgebroken, maar in een buitenwijk van Londen. De reisbeperkingen die de coronapandemie met zich meebracht, noopten de Formule 1 om een paar jaar eerder dan gepland over te stappen op remote production.

Biggin Hill doet tevens al even dienst als technische basis van de Formule 1. In het verleden werd de world feed vanuit het Broadcast Centre eerst hiernaartoe gestuurd, alvorens het werd gedistribueerd naar de tv-zenders die een contract hebben met het FOM. Sinds 2020 gaan alle rauwe video- en audiokanalen van het circuit naar Biggin Hill, waar een team van 140 medewerkers zich erover ontfermt, waarna het resultaat aan de 74 uitzendgerechtigden wordt geleverd die ervoor zorgen dat de sport in 180 landen is te zien. Omdat de overstap op remote production versneld moest gebeuren, werd er de vorige drie seizoenen in de oude hangar gewerkt met een set-up die zo heel veel verschilde van hoe het eerder in het Broadcast Centre op het circuit was. Na afloop van de laatste race van 2022 in Abu Dhabi is de faciliteit in Biggin Hill echter flink onder handen genomen.

De entree van het Media & Technology Centre van F1 in Biggin Hill. Foto: Jacob Niblett / Shutterstock Studios

Wie het F1 Media & Technology Centre bezoekt, ziet als eerste dat de buitenkant is aangepakt. Het gebouw was voorheen grijs, maar tegenwoordig is het - overeenkomstig met de huisstijl van de Formule 1 - volledig zwart. Boven de entree prijkt het bekende rode logo. Dat het de basis betreft van de koningsklasse van de autosport is nu niet meer te missen, al heeft men voor de zekerheid ook een grote versie van het F1-logo op het gazon voor het gebouw geplaatst. Bij binnenkomst wordt al snel duidelijk dat er ook aan de binnenkant bijzonder veel is gebeurd. De receptie alleen al is een lust voor het oog en zou bijna als een tv-studio kunnen dienen.

Nadat we vervolgens ons bezoekerspasje hebben gekregen, komen we via een halletje uit bij twee grote deuren die ons toegang geven tot een nog veel grotere ontvangstruimte met daarin een bar en een F1-showcar. Deze ruimte wordt gebruikt voor bijeenkomsten en presentaties, maar is ook het sociale hart van het gebouw in Biggin Hill, waar werknemers kunnen afspreken om in een meer ontspannen setting met elkaar te overleggen.

De receptie van het F1 Media & Technology Centre. Foto: Jacob Niblett / Shutterstock Studios

Hoe fraai deze ruimte ook is, de ogen gaan eigenlijk meteen naar een grote glazen wand die zich aan de overzijde bevindt. Daarachter bevindt zich de regieruimte, het zenuwcentrum van de tv-productie. De muur aan het einde hangt vol met schermen en is voorzien van digitale klokken die de lokale tijd en de tijd op locatie weergeven. Daarvoor staan meerdere rijen met werkstations met nog meer schermen en bedieningspanelen met lichtgevende knopjes. De gallery, zoals deze ruimte wordt aangeduid, doet nog het meeste denken aan het commandocentrum van de NASA. Hier wordt bepaald wat de 1,5 miljard kijkers wereldwijd thuis krijgen voorgeschoteld.

Linksvoor in de regieruimte zitten de mensen die de world feed produceren. Naast de Formule 1 worden ook de Formule 2, de Formule 3 en de Porsche Supercup op deze plek geproduceerd. Rechtsvoor zit het team dat zich bezighoudt met F1 TV, dat onder andere een eigen voor- en nabeschouwing heeft. In het midden zitten de replay operators die alle camera’s monitoren om te zien of er iets voorbij komt wat interessant kan zijn voor een herhaling. Mocht die persoon iets interessants spotten, zoals een coureur die met een wiel op het gras komt, dan meldt diegene dat aan de replay director, die de herhaling op zijn beurt bij de main director aanbiedt, die vervolgens besluit of het moment wel of niet moet worden uitgezonden. Vooral na de start van een Grand Prix hebben de replay operators mensen het druk. “Maar ook bij de Formule 2 kan het hectisch zijn”, merkt Dean Locke, Director of Broadcast and Media bij de Formule 1, met een glimlach op. Daarachter zit de graphics-afdeling, die continu kijkt welke graphics het beste het verhaal van de race kunnen vertellen voor een zo breed mogelijk publiek.

De regieruimte heeft wel wat weg van het NASA-commandocentrum. Foto: Jacob Niblett / Shutterstock Studios

Het produceren op afstand brengt zoals eerder genoemd met zich mee dat er eerst bergen met data naar Biggin Hill moeten worden verzonden. Daardoor zit er een vertraging tussen het moment dat een camera iets registreert en het in Biggin Hill op het scherm verschijnt. “Binnen Europa hebben we het over 180 milliseconden”, aldus Locke. “Bij Australië is de vertraging het grootst. Dan hebben we het over 250 milliseconden.” Tot noemenswaardige problemen leidt dit volgens Locke niet, al komt het heel soms voor dat de main director in Biggin Hill en de director ter plaatse elkaar door de vertraging even in de weg zitten, als zij de regie aan elkaar overdragen. Een deel van de productie vindt nog op locatie plaats om het team in Biggin Hill te ontlasten. Het gaat dan om het moment dat de coureurs voor de race de pits te verlaten voor de laps to grid tot de formatieronde van een Grand Prix en na de race vanaf het moment dat de coureurs in de top-drie hun wagens in parc fermé parkeren. Een bijkomend voordeel van een extra director op locatie is dat hij of zij in geval van nood binnen dertig seconden de regie kan overnemen. Dit is tot op heden twee keer voorgekomen. “Je mist als kijker dan alleen de onboard-beelden en teamradio’s en je krijgt iets minder herhalingen te zien”, aldus Locke. De eerste keer was zeventien seconden lang hetzelfde shot te zien, de tweede keer werd er net een herhaling afgespeeld, waardoor niemand er iets van gemerkt heeft. Locke met een lach: “De laatste keer dat we dit moesten doen, kregen we van twee tv-zenders te horen dat ze het een zeer goed geregisseerde sessie vonden!”

Aan weerszijden van de gallery loopt een gang naar achter, die toegang geeft tot een aantal kleinere werkruimtes. Zo kom je bij de gang aan de rechterkant uit bij een ruimte waar de instellingen van alle camera’s op afstand kunnen worden aangepast, zodat dat de beelden die rondom de baan geschoten worden consistent ogen en de cameramensen volledig kunnen focussen op de shots die ze maken. Ook is er een ruimte die volledig toegewijd is aan onboard-camera’s, waar er verdeeld over twintig Formule 1-auto’s negentig van zijn. Vanwege de beperkte bandbreedte zijn maximaal vierentwintig camera’s live, dus grofweg één per auto, al is het wel mogelijk om van de ene naar de andere camera op een auto over te schakelen, zodat de beste hoek kan worden gekozen voor een bepaalde actie. Al het beeld van de onboard-camera's dat niet live wordt doorgegeven - waaronder de 360 graden-beelden die op elke wagen worden gemaakt - wordt opgeslagen op de auto en na afloop van een sessie gedownload. Het team dat in Biggin Hill over de onboard-camera’s gaat, is verantwoordelijk voor een goede verbinding tussen de auto’s en de 38 antennes die langs de baan staan opgesteld, bepaalt welke onboard-camera op de auto staat ingeschakeld en bedient op afstand het systeem dat de lens reinigt.

Een werkstation in het F1 Media & Technology Centre. Foto: Jacob Niblett / Shutterstock Studios

Het systeem waarmee het beeld vanaf de auto wordt verstuurd wordt ook gebruikt voor het verzenden van de car performance data, die voor graphics wordt gebruikt, voor de telemetrie van de teams en voor de boordradio. Locke: “Telemetrie is een service die we aan de teams leveren, aangezien het niet logisch is dat iedereen zijn eigen systeem op de auto installeert. We gebruiken ons systeem om data rechtstreeks naar de teams te sturen. De gegevens zijn versleuteld, maar een deel ervan, de car performance data, mogen we gebruiken voor de heads-up display graphic, waarmee we zaken weergeven als het aantal toeren en g-krachten.”

Aan het einde van de gang, waaraan ook de commentaarhokjes grenzen die bijvoorbeeld worden gebruikt voor het commentaar bij de supportklassen, volgt een grote open ruimte waar onder andere software en hardware engineers werken. Zij zorgen ervoor dat alle systemen en applicaties naar behoren functioneren en checken of alle gegevens die binnenkomen ook correct zijn. Op de achterste rij zitten de mensen die gaan over de virtuele reclames die hier en daar langs de baan worden getoond. Dit gebeurt tegenwoordig zo goed dat de tv-kijker vaak niet eens doorheeft dat het geen echt reclamebord is waar hij of zij naar kijkt. Het virtueel invoegen van reclame biedt de Formule 1 tal van mogelijkheden. Zo kan op de Noord-Amerikaanse feed andere reclame worden getoond dan op de Europese feed en kan vrij precies worden bepaald hoe lang een bepaalde sponsor in beeld komt.

Locke: “Veel mensen denken dat we op deze manier bepaalde sponsors langer in beeld willen brengen. Maar eigenlijk is het tegenovergestelde het geval. We willen een bepaald bedrijf namelijk ook niet langer in beeld brengen dan contractueel is vastgelegd. Maar we kunnen er natuurlijk niets aan doen als Max Verstappen voor een Pirelli-bord stilvalt en daar vier minuten blijft staan, waardoor we ze meer aandacht geven dan vooraf was overeengekomen. Maar over een heel weekend genomen kunnen we het nu een beetje rechttrekken. Als het in de kwalificatie gebeurt, kunnen we ervoor zorgen dat Pirelli iets minder vaak wordt getoond in de race. Zo kunnen we de sponsors de aandacht geven die is afgesproken. En op een manier dat de regisseur er geen rekening mee hoeft te houden. Die is volledig vrij om zelf te bepalen wat hij wil laten zien.”

Daarnaast scheelt het in de logistiek, aangezien er minder fysieke reclameborden nodig zijn, en is het niet langer nodig om een sponsorlogo op een uitloopstrook te verven en het aan het einde van het weekend weer te verwijderen. Het systeem, dat dit jaar vervangen is voor een nieuwe, wordt echter ook gebruikt voor het tonen van betere graphics, zoals pijltjes die van de ene naar de andere auto lopen zodat de kijker een beter idee krijgt van de afstand tussen de twee wagens, en naamtags bij de auto’s zodat gemakkelijker te zien is om wie het gaat.

Aan de achterkant van het gebouw bevindt zich een compleet nieuwe studio met drie verschillende decors. Hier worden de programma’s voor F1 TV opgenomen, zoals Jolyon Palmer’s Analysis, Tech Talk en een nieuwe show die mogelijk na de Dutch GP wordt gelanceerd. Ook is er een groot green screen. “We zijn een VR-set aan het ontwikkelen”, zegt Wendy Hendrickx, Head of Live Production, die net bezig is om met Palmer een nieuwe aflevering op te nemen van Jolyon Palmer’s Analysis. “Daarnaast zijn we ook aan het kijken naar het toevoegen van virtuele elementen aan onze fysieke set.”

Als we via de andere gang teruglopen naar de voorkant van het gebouw, komen we onder meer langs een ruimte waar alle teamradio’s worden afgeluisterd om te beoordelen of ze interessant genoeg zijn voor de world feed of voor bij F1 Live, de livetiming op de website en in de app van de Formule 1. Op de listener’s position luistert iemand naar twintig teamradio’s tegelijk om de meest relevante eruit te pikken. De meeste radioberichten die de tv-kijker krijgt voorgeschoteld, zijn binnen vijftien seconden in de uitzending gebracht. Als het een urgente boodschap is, kan het al in vijf seconden.

Er is ook iemand die de teamradio’s uittikt, zodat ze als tekst in beeld kunnen worden getoond. Hierdoor kunnen ook audioclips worden uitgezonden waarbij de coureur iets moeilijker te verstaan is. Producer Ray Warner, die de teamradio’s overziet, prijst zijn collega die alles transcribeert: “Het is bijna eng zo snel als hij kan typen: honderddertig worden per minuut.” Locke lachend: “We hebben verschillende software geprobeerd, maar ze komen niet in de buurt van wat hij kan!”

Ondertussen zijn twee personen alleen maar bezig met het controleren van alle radioberichten op ongewenst taalgebruik, zodat eventuele vloekwoorden kunnen worden gecensureerd. Hiermee is men aan de slag gegaan sinds het mogelijk is om 'live' naar alle teamradio’s luisteren via F1 TV, wanneer naar de onboard-camera van een coureur wordt geschakeld. Locke: “Dit is vooral om de coureurs tegen zichzelf in bescherming te nemen. Want we luisteren naar de rijders terwijl ze onder enorme druk staan. Ook zetten we de audio uit bij een ongeluk, omdat we niet graag horen hoe iemand pijn lijdt. Het wordt wel allemaal opgenomen, maar we brengen dat liever niet live. En als een coureur heel gestrest is en naar onze mening iets te veel vloekt, kunnen we er ook voor kiezen om zijn audio tijdelijk uit te zetten. Maar dat gebeurt maar zelden.”

Elders in het gebouw bevindt zich onder andere het team dat verantwoordelijk is voor de content op F1 TV, een research & development-afdeling, waar onder andere de onboard-camera’s verder worden ontwikkeld, en een technische ruimte, waar alle machines voor de tv-productie en dataservers staan. Ook is er een gigantisch archief met ongeveer 90.000 videotapes, dat gedigitaliseerd wordt, zodat het beschikbaar kan worden gemaakt op F1 TV, en de grote kantoorruimte, waar onder meer de redactie van de F1-website en de commerciële afdeling werkt.

De werkomstandigheden zijn er flink op vooruit gegaan sinds de metamorfose die het gebouw afgelopen winter heeft gekregen. Locke: “In de regieruimte kunnen we nu op een normale manier een gesprek met elkaar voeren, zonder dat we naar elkaar hoeven te schreeuwen en een dikke winterjas hoeven te dragen omdat het er koud is. Dat was eerder niet mogelijk door het geluid van de machines en het feit dat ze ook nog eens gekoeld moest worden. Dat maakte dit niet per se de meest prettige plek om te werken, maar op dat vlak zijn we er enorm op vooruit gegaan.”

Werken in Biggin Hill is in 2023 een stuk aangenamer geworden. Foto: Jacob Niblett / Shutterstock Studios