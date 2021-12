Kijkcijferrecord voor tumultueuze GP van Saudi-Arabië

Via Ziggo Sport schakelden zondagavond ruim 1,6 miljoen kijkers in, daar kwamen op het tweede kanaal Ziggo Sport nog eens gemiddeld 1,1 miljoen kijkers bij. De cijfers liepen na de herstart van de race nog op tot 2,75 miljoen kijkers. In totaal keken 3,71 miljoen kijkers op enig moment naar de wedstrijd. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Vooral na de herstart veroorzaakt door Haas F1-coureur Mick Schumacher liep het aantal kijkers op, het moment dat de chaos in Jeddah ook daadwerkelijk begon.

De Grand Prix van Saudi-Arabië was daarmee het best bekeken programma van de dag in Nederland. Het liet onder meer het NOS journaal om 20.00 uur en de dirigeershow Maestro achter zich. De race is daarmee ook beter bekeken dan de Grand Prix van Nederland, die eerder dit jaar zorgde voor een nieuw F1-kijkcijferrecord. Naar die wedstrijd keken bijna drie miljoen kijkers. Ook de andere programma’s rond de Formule 1-race in Jeddah werden goed bekeken. Naar de nabeschouwing keken nog gemiddeld 1,6 miljoen mensen.

Massale belangstelling voor race in omstreden land

De Formule 1 was afgelopen weekend voor het eerst te gast in het omstreden Saudi-Arabië. Met het binnenhalen van de Formule 1 wil het land laten zien dat men wel degelijk aan het veranderen is. Het land ligt onder vuur vanwege de discutabele wijze waarmee het omgaat met mensen die strijden voor mensenrechten. Amnesty International riep Formule 1-coureurs voorafgaand aan de race op zich expliciet uit te spreken over de situatie in het land. Alleen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton hebben dat ook daadwerkelijk gedaan.

De wedstrijd in Jeddah werd gewonnen door Lewis Hamilton. Hij is daarmee op gelijke hoogte gekomen met Max Verstappen in de WK-stand. Aankomende zondag in Abu Dhabi is de finale van het Formule 1-seizoen.