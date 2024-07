Alle ballen op Norris? McLaren wil snel knoop doorhakken

McLaren-coureur Lando Norris staat na Hongarije tweede in het klassement, 76 punten achter Max Verstappen. Omdat McLaren op het moment een van de constantste en snelste auto's heeft, is het niet uitgesloten dat Norris dat gat in de tweede helft van het seizoen kan dichten en daadwerkelijk kan strijden om de titel.

Toch werd vorig weekend duidelijk dat McLaren nog niet bezig is met die titelstrijd. Het team besloot tegen het einde van de Grand Prix van Hongarije dat Norris de leiding in de race moest teruggeven aan teamgenoot Oscar Piastri. Het kostte Norris niet alleen de zege, maar ook zeven (mogelijk kostbare) punten in het kampioenschap. Norris zelf liet eerder dit weekend in Spa weten dat McLaren er goed aan doet nog geen eerste en tweede coureur aan te wijzen. "Ik moet het nog steeds verdienen, ik moet nog steeds sneller rijden dan iedereen," zei hij. "We hebben nog een lange weg te gaan. Dus misschien kan de aanpak verderop in het seizoen veranderen, maar dat moet nog blijken."

Inmiddels lijkt McLaren CEO Zak Brown om. De Amerikaan zegt in de marge van de Belgische GP dat McLaren in de zomer zal bespreken of het in de strijd om de individuele F1-titel voorrang zal verlenen aan Lando Norris. "Het wordt uiteindelijk de beslissing van [teambaas] Andrea [Stella]", aldus Brown. "We willen de eerste helft van het seizoen doorkomen en kijken waar we dit weekend eindigen. Hoewel het zeker niet makkelijk wordt, denk ik dat het constructeurskampioenschap binnen bereik is." In het kampioenschap voor coureurs verwacht Brown meer moeite. "De uitdaging bij de coureurs is dat Max op zijn slechte dagen tweede en derde plaatsen zal behalen. Het zal moeilijk worden om op hem in te lopen, zoals dat bij de constructeurs wel kan omdat Sergio Pérez het momenteel moeilijk heeft [en weinig punten bijdraagt voor Red Bull]. Ik denk dat we dit tijdens de zomerstop zullen bespreken."

Brown was zelf niet in Hongarije bij de race aanwezig, maar zou geen andere beslissing hebben genomen over wie de race had moeten winnen. Ook heeft hij er geen moment aan getwijfeld dat Norris - na de teamorder - zijn leidende positie zou teruggeven aan Piastri. "Ik ken Lando heel goed dus ik twijfelde er niet aan dat hij zou terugzakken. Ik denk dat we het een beetje lang hebben laten duren omdat ze vrij waren om te racen. Als hij meteen van positie was veranderd, waren er nog 21 ronden te racen geweest. Eigenlijk was ik blij dat ze niet tegen elkaar raceten, want dan had ik 21 ronden op mijn nagels moeten bijten!"