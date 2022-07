Zhou Guanyu is vooralsnog bezig aan zeer behoorlijk debuutseizoen in de Formule 1. De Chinees finishte als tiende in zijn eerste Grand Prix in Bahrein, waarna hij in Saudi-Arabië en Australië met een elfde plek net naast een punt greep. Drie weken geleden eindigde de 23-jarige coureur uit Shanghai voor de tweede keer in de punten. Hij werd achtste in de Grand Prix van Canada, waardoor hij nu in totaal vijf punten heeft. Met dat aantal staat hij na tien races op de zestiende plaats in het kampioenschap, boven Mick Schumacher, Alexander Albon, Lance Stroll, Nicholas Latifi en Aston Martin-invaller Nico Hülkenberg.

Teambaas Frederic Vasseur is content met Zhou. “We hadden aan het begin van het seizoen een aantal doelen voor hem geformuleerd, zoals het bereiken van Q2 en het scoren van punten, maar die heeft hij meteen in zijn eerste race in Bahrein al gehaald”, zegt de Fransman in zijn kantoortje op de eerste verdieping van de Alfa Romeo-motorhome tegen Motorsport.com. “Hij heeft zich sindsdien stap voor stap verbeterd, alleen hadden we allerlei problemen met de betrouwbaarheid. Ik heb het niet hardop tegen hem gezegd, maar ik ben meer dan tevreden met de punten die hij in Montreal heeft gescoord. Dat resultaat was erg verdiend.”

“Tot dusver levert hij gewoon perfect werk”, vervolgt Vasseur. “Niet alleen in maar ook buiten de auto, want hij is een echte teamspeler en een goede teamgenoot. Hij heeft een positieve instelling en weet de jongens altijd nog wat extra te motiveren.” Eerder in het jaar klonk er nog lichte kritiek op Zhou. Na enkele races waarin de enige rookie van 2022 geen punten behaalde, liet Vasseur weten dat het belangrijk is dat beide coureurs optimaal presteren. Of de teambaas met die uitspraak Zhou een beetje onder druk wilde zetten? “Druk is niet het juiste woord. Wat stimuleren misschien”, antwoordt Vasseur met een glimlach. “Als je met Alpine en McLaren wil vechten, is het gewoon een must dat je met beide auto’s punten scoort. Maar het is ook positief voor de performance van het team als geheel als er twee rijders zijn die goed meedoen. Valtteri heeft namelijk iemand naast zich nodig die hem onder druk kan zetten en hem af en toe een pak slaag geeft. Daarnaast is het voor ons van belang dat we de tweede auto kunnen gebruiken om met de strategie te spelen. Maar Zhou levert op alle fronten. We hebben twee coureurs die punten kunnen scoren en in de afgelopen drie races stond hij in de kwalificatie zelfs voor Valtteri.”

Domoren

Toen Zhou vorig jaar werd bevestigd door Alfa Romeo, werd gesuggereerd dat de commerciële interesse die de eerste Chinese Formule 1-coureur zou kunnen genereren, een belangrijke factor zou zijn geweest in de keuze van Alfa Romeo voor de nummer drie uit het F2-kampioenschap van vorig jaar. Vasseur kan daar nog nijdig om worden. “In de paddock lopen behoorlijk wat domoren rond die zeer weinig verstand hebben van onze business”, stelt hij. “Het is niet dat als je een pas aan een domoor geeft, diegene ineens slimmer wordt. Maar aan het einde van de rit is het altijd beter om niet met woorden maar met daden te reageren. Toen deze domme opmerkingen werden gemaakt, had ik daarom een gesprek met Zhou. Ik zei tegen hem: ‘Het maakt niet uit wat ze denken of zeggen, je hebt linksom of rechtsom gewoon een klus te klaren. Je hebt de volledige steun van het team en dat is het voornaamste. Laat nu maar aan iedereen zien dat je het kan.‘”

Overigens is een enorme toeloop van Chinese sponsoren vooralsnog uitgebleven bij Alfa Romeo. “Tot dusver gaat het moeizaam”, erkent Vasseur, gevraagd naar de belangstelling vanuit China. “We hebben onlangs een deal met SenseTime gesloten en hebben eerder AMX bevestigd. Dat zijn de twee grote Chinese sponsoren die we nu hebben. Misschien heeft het nog wat tijd nodig of misschien dat Zhou eerst moet leveren, alvorens we meer nieuwe sponsors kunnen aantrekken. Maar we hebben het idee dat het begint te komen. Er wordt massaal contact met ons gezocht. Het gaat echter vrij langzaam. We hebben dus net onze tweede Chinese sponsor gestrikt, eentje waar ik heel erg blij mee ben. Maar ik weet inmiddels dat het een lang proces is.”

Pourchaire

Zhou heeft een eenjarig contract met Alfa Romeo, waar met Theo Pourchaire nog een groot talent in de coulissen staat te wachten. Volgens sommigen is nagenoeg zeker dat de Fransman volgend jaar instapt bij de Zwitserse renstal, waarmee de F1-loopbaan van Zhou van korte duur zou zijn. Heeft Zhou een eerlijke kans op een tweede seizoen bij Alfa Romeo? Vasseur: “Zeker. Hij levert fantastisch werk en iedereen is erg tevreden met wat hij momenteel laat zien. Voor mij is het een comfortabele situatie om meerdere coureurs te hebben die goede resultaten boeken.”

Vorig jaar deelde Vasseur mee dat een F1-debuut in 2022 te vroeg zou zomenijn voor Pourchaire. Volgens de teambaas moest de 18-jarige coureur uit Grasse zich op een paar punten nog verder ontwikkelen. Gevraagd of Pourchaire, die tweede staat in het F2-kampioenschap, dit jaar de gewenste progressie laat zien: “We hebben nog maar een derde van het seizoen achter de rug. Daarnaast heeft hij behoorlijk wat pech gehad. Aan het begin van het seizoen was er tot twee keer toe een opgeblazen motor, waardoor hij erg veel punten is misgelopen. Maar er staan deze maand nog drie raceweekenden op het programma, dus het is nu tijd om te oogsten. Theo weet dat hij het gat met Felipe Drugovich moet gaan dichten. Maar ik denk dat het ook een goede ervaring voor hem is om in deze situatie te zitten. Laten we kijken hoe de zaken er eind juli voor staan.” Op de vraag of Pourchaire, die ergens in 2022 nog een vrije training zal rijden voor Alfa Romeo, aan het einde van dit jaar wél klaar zal zijn voor een Formule 1-kans: “We zullen zien. Dat is ook het comfortabele aan deze situatie. Maar als team zijn we nu volledig gefocust op Zhou.”

