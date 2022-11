Magnussen zorgt voor enorme stunt in natte kwalificatie F1 Brazilië

De kwalificatie voor de laatste sprintrace van het F1-seizoen 2022 beloofde op voorhand al interessant te worden. Tijdens de eerste en enige training eerder op vrijdag deden Red Bull, Ferrari en Mercedes namelijk nauwelijks voor elkaar onder. Sergio Perez reed daarin de snelste tijd, maar was maar vier duizendsten sneller dan Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen op acht duizendsten op P3 eindigde. Bovendien hing er regen in de lucht. Uiteindelijk lag dat laatste aan de basis van een van de meest verrassende poles sinds lange tijd.

Q1: P1 gaat van hand tot hand door opdrogende baan

Tussen het einde van de training en het begin van de kwalificatie trok er al een bui over het Autodromo José Carlos Pace, waardoor de coureurs aan het begin van de kwalificatie te maken hadden met een opdrogende baan. Aangezien er meer regen in aantocht was, was het zaak om snel mogelijk een fatsoenlijke tijd te rijden. De coureurs trokken naar buiten op intermediates. Hoewel het asfalt met name bij de laatste bocht nog vochtig was, waren andere delen van de baan inmiddels al aardig droog. En doordat de omstandigheden steeds verder verbeterden, gingen de rondetijden gestaag omlaag. De eerste positie wisselde geregeld van eigenaar.

Halverwege de sessie nam Pierre Gasly als eerste de gok om naar slicks te gaan, waarna al snel meer rijders in de pits kwamen om droogweerbanden te halen. De Fransman stuurde zijn AlphaTauri naar 1.17.626, waarmee hij linea recta naar de eerste stek in de tijdenlijst ging. Er was geen twijfel over mogelijk: de baan was rijp voor slicks. Binnen de kortste keren was iedereen op de soft onderweg. De eerste stek op het tijdenscherm bleef van hand tot hand gaan en zelfs Nicholas Latifi stond even bovenaan.

Charles Leclerc en Lewis Hamilton stonden kort voor tijd in de gevarenzone, maar reden in de laatste minuten nog een tijd die goed genoeg was om door te gaan naar Q2. De baan evolueerde zo rap dat Daniel Ricciardo nog naar de vijftiende plek zakte, nadat hij bij het zwaaien van de vlag de vijfde tijd had gereden. Hij ging dus met de hakken over de sloot door. Het was Lando Norris die bovenaan eindigde in de eerste sessie, terwijl Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Sebastian Vettel respectievelijk tweede, derde en vierde waren. Red Bull-rijders Sergio Perez en Max Verstappen besloten het eerste deel van de kwalificatie als vijfde en zesde. Voor Latifi, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda en Mick Schumacher zat de kwalificatie er na Q1 op.

Q2: Verstappen laat zich zien terwijl eerste druppels vallen

Na een korte pauze keerden de coureurs op de zachte band terug op het circuit. Nadat Gasly en Norris even bovenaan hadden gestaan, was het Verstappen die zich bovenaan positioneerde met 1.11.318. Kort daarop maakten de eerste coureurs melding van druppels op het vizier. De lucht werd donkerder en het begon licht te regenen. Niettemin volgden er links en rechts diverse verbeteringen. Verstappen zette de snelste rondetijd nog wat scherper met 1.10.881, terwijl Carlos Sainz en Charles Leclerc naar de tweede en derde tijd gingen. Het buitje was van korte duur.

Kevin Magnussen stond een paar minuten voor het einde buiten de top-tien, maar plaatste zich op de valreep voor Q3, een prestatie waar men op de pitmuur bij Haas al erg mee in de nopjes leek te zijn. Alexander Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo en Lance Stroll waren na Q2 gezien.

Q3: Van onverwachte F1-rentree naar pole

Bij aanvang van Q3 was het droog, maar daar leek elk moment verandering in te kunnen komen. De hemel zag er namelijk bijzonder onheilspellend uit. Een wat zwaardere bui was niet ver weg en dus stond iedereen aan het einde van de pits te trappelen om naar buiten te gaan om nog snel een tijd op slicks neer te kunnen zetten. Bij het Haas F1 Team was men wakker geweest: Magnussen stond helemaal vooraan. Bij Ferrari had men liggen slapen: Leclerc was doodleuk op intermediates de garage uitgestuurd, terwijl er op dat moment nog sprake was van een droge baan.

Magnussen ging rond in 1.11.674 en zou daar blijven staan doordat de condities snel minder en minder werden. Verstappen ging op twee tienden naar de tweede tijd en Russell klokte op bijna vier tienden de derde tijd. Leclerc zocht na twee ronden pas de pits op om alsnog naar slicks te gaan. Maar kort daarop was er een rode vlag voor Russell, die rechtdoor was geschoten bij de vierde bocht. De Brit slaagde erin om zijn Mercedes uit de bandenstapels te houden en wilde zijn auto omkeren om terug te keren naar de baan, maar belandde daarbij weer in het grind. Dit keer kwam hij klem te zitten. De rode vlag betekende dat Leclerc als enige nog geen tijd had.

Tijdens de code rood begon het te regenen en kwam bij iedereen op Interlagos langzaam maar zeker het besef dat de pole wel eens voor Magnussen kon zijn. Nadat de baan weer was vrijgegeven, ging Perez naar buiten op intermediates. Vanwege de slechte condities keerde hij na een enkele ronde echter terug in de pits. Ook Hamilton ging nog op inters naar buiten, maar hield het bij één ronde. Een paar minuten voor het einde was duidelijk: Magnussen, die op het laatste moment een zitje bij Haas kreeg doordat het contract van Nikita Mazepin vanwege de oorlog in Oekraïne werd opgezegd, zou de kwalificatie bovenaan eindigen. De coureur uit Roskilde, wiens F1-loopbaan al lang en breed ten einde leek, kon het zelf nauwelijks geloven. In de garage van Haas leek het intussen net alsof het team het wereldkampioenschap had gewonnen.

De sprintrace, met Magnussen en Verstappen op de eerste startrij, begint zaterdag om 20.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Brazilië

