Magnussen: "Zie nu pas in hoe uniek het is om F1-coureur te zijn"

Eind 2020 verliet Kevin Magnussen de Formule 1 en begon aan een nieuw avontuur in de Verenigde Staten. Begin dit seizoen keerde de Deen echter terug naar de koningsklasse, om daar Nikita Mazepin te vervangen. De samenwerking tussen Haas, titelsponsor Uralkali en de Rus kwam door de invasie in Oekraïne tot een einde. Magnussen mocht tijdens de F1-test in Bahrein meteen aan de bak. Niet veel later stond de seizoensopener op datzelfde circuit op de planning. De coureur imponeerde met de zevende startpositie en wist de race als vijfde te finishen. Het was de ideale start van het jaar.

"Ik moet mezelf nog steeds in de arm knijpen", zegt Magnussen in een exclusief interview met Motorsport.com. "Het is ontzettend uniek om Formule 1-coureur te zijn. Dat realiseerde ik me vorig jaar, toen ik niet in F1 reed. Dan pas zie je hoeveel mensen ernaar kijken en erover praten. Toen zag ik pas in hoe uniek het eigenlijk wel niet is. Vervolgens mocht ik terugkomen. Ik begin het per wedstrijd steeds meer te waarderen. Ik let nu meer op de hoeveelheid bezoekers en hoe groot het wel niet is."

Magnussen stelt dat de nieuwe reglementen een belangrijke rol speelden in de terugkeer naar F1, dit omdat de pikorde door elkaar gehusseld kon worden. "Als er geen nieuwe regels waren, maar die van vorig jaar nog een jaar of vijf zouden blijven, dan had ik waarschijnlijk geaarzeld", gaat hij verder. "Ik zag het nu echt als een kans. Er waren natuurlijk geen garanties. Guenther beloofde niets. Maar hij legde uit wat ze hadden gedaan en waar de focus de afgelopen jaren op lag. Toen ik in 2020 nog bij het team zat, lag het plan er al. Daar was ik enthousiast over en ik dacht: 'Dit kan wel wat worden'."

Om de kans bij Haas aan te grijpen, moest Magnussen zijn contracten met Peugeot, Cadillac en Chip Ganassi Racing opzeggen. Daar kwam bij dat hij naar alle waarschijnlijkheid ook naar achteren zou zakken in de pikorde en niet meer op het scherpst van de snede zou strijden. De kans op een F1-zege is klein met Haas, maar de Deen heeft geen spijt van zijn terugkeer. "Ik heb al wel vaker gezegd dat vorig jaar een van mijn beste jaren uit mijn leven was. Ik had elk weekend weer zin om te strijden om pole-positions en zeges. Maar er is maar één F1, er is niets anders dan de Formule 1."