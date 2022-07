Magnussen zenuwachtig voor nieuwe onderdelen op F1-auto van Haas

In vergelijking met de rest van de F1-teams uit het middenveld, heeft Haas de VF-22 voorlopig nog geen riante upgrade gegeven. De Amerikanen concentreerden zich meer op kleine verbeteringen en het potentieel van het bestaande pakket. Kevin Magnussen scoorde in de seizoensopener in Bahrein het voorlopig beste resultaat van dit seizoen door als vijfde over de finish te komen. De Deen liet na de GP in Oostenrijk weten verrast te zijn door hoe competitief het team nog was en dat het nog geregeld punten scoorde, ondanks een gebrek aan updates. Daar komt in Hongarije een einde aan. De renstal heeft laten weten dat de bolide van Magnussen daar voorzien wordt van nieuwe onderdelen, terwijl teamgenoot Mick Schumacher deze na de zomerstop krijgt.

"We zien dit jaar dat we meer performance uit de auto halen dan we in eerste instantie hadden verwacht. We hebben in principe sinds de tests in de winter de auto niet meer van een upgrade voorzien", zei Magnussen in Frankrijk. "Ik ben nu wel een beetje zenuwachtig over de komst van het nieuwe pakket. Het is de vraag of het een verbetering is ten opzichte van wat we nu hebben of dat het juist een stap terug is en je naar meer performance toewerkt. Ik heb geen idee, dat wordt interessant om te zien." Magnussen reed in 2019 ook voor Haas. Toen bleek dat de eerste grote update van het jaar zo onvoorspelbaar te zijn, dat de renstal uiteindelijk weer terugging naar de eerste specificatie. "We zien allemaal graag dat de nieuwe onderdelen een paar tienden opleveren, maar ik denk niet dat het zo werkt", vervolgt Magnussen. "Hoe meer potentieel je er uittrekt, hoe meer je kan leren en hoe sneller de zaken gaan."

De Deense coureur krijgt de update als eerste omdat hij hoger in het kampioenschap staat. De teller staat dit jaar op 22 punten, terwijl ploegmaat Schumacher op 12 stuks staat. Het team staat zevende in het constructeurskampioenschap, zeven punten voor AlphaTauri, dat afgelopen weekend zijn eerste grote update van het seizoen naar Frankrijk meenam. Volgens Magnussen zijn de nieuwe auto's heel anders met updates vanwege de nog relatief onbekende reglementen. "Elk team ging de baan op met een auto die alle kanten op stuiterde, niemand had dat verwacht. Dat komt omdat we echt met compleet andere wagens rijden. Vorig jaar reden we met een auto die vergelijkbaar was met die van de afgelopen vier jaar. Dus hoewel de auto van updates werd voorzien, bleef de filosofie hetzelfde. Dit is compleet nieuw. Dit is denk ik een reden dat we veel meer potentie vinden."