Kevin Magnussen behaalde in Bahrein en Jeddah het derde en dus laatste kwalificatiedeel, maar klom in Australië niet eens uit Q1. De Deen start als zeventiende, terwijl teamgenoot Mick Schumacher de Grand Prix in Albert Park als vijftiende gaat aanvangen. Volgens Magnussen komen de tegenvallende prestaties doordat hij er niet in geslaagd is om de juiste afstelling te vinden.

"Het was toch allemaal een beetje anders dan we verwacht hadden", aldus Magnussen, die daarmee doelt op de nieuwe lay-out. "We hadden toch gedacht dat het wat meer op het oude circuit leek, maar om eerlijk te zijn is het totaal anders. Vanaf het begin zat het met de afstelling al niet goed, vervolgens volgde er een lange weg om dit weer op de rails te krijgen. Ik denk namelijk wel dat we er dicht bij zaten in de kwalificatie, het was echter een puinhoop door onder meer de rode vlaggen. De timing was niet lekker en dus vloog ik er in Q1 al uit. Toch verwacht ik dat we door de nieuwe lay-out beter kunnen inhalen, daarnaast hebben we ook de auto verbeterd. We zijn nog niet op dezelfde positie als waar we stonden in Bahrein en Jeddah, maar het is beter dan bij de start van het weekend. Ik ben positief en ik kijk nog steeds uit naar de race. Ik denk dat we wel weer stappen gaan maken."

Magnussen ziet progressie, Steiner baalt

Volgens Magnussen is het juist nu belangrijker dan ooit om de afstelling op orde te hebben. De Deen ziet een extreem competitief middenveld, waarbij een verkeerde set-up nare gevolgen kan hebben. "Ik denk dat als je hier de plank misslaat, het meteen in de resultaten is terug te zien. Ik ben niet in paniek, maar ik denk wel dat we het dit weekend daar wat laten liggen. Desondanks hebben we progressie gemaakt, al liet mijn kwalificatie dat niet echt zien. Ik ben wel optimistisch over de race."

Teambaas Guenther Steiner stelt dat Haas al vanaf vrijdag achter de feiten aanloopt. Door een aantal kleine problemen kon het niet op gang komen zoals het team dat in de eerste twee Grand Prix-weekends wel deed. "Het begon gisteren met Kevin die zich niet lekker voelde", zegt de Italiaan. "Toen kregen we problemen met de achterwielophanging op de auto van Mick en vervolgens kregen we de C5-banden niet goed aan de praat. Veel teams worstelen met de onvoorspelbaarheid van de auto's. Dit is typisch zo'n weekend waarin je je afvraagt waar het misgaat. Het is denk ik van alles een beetje, maar voorlopig verloopt het weekend nog niet van harte."