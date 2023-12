Voor Haas F1 Team is 2023 een jaar om snel te vergeten. Bij de constructeurs werd de Amerikaanse renstal laatste en dat is grotendeels te danken het feit dat sinds de Grand Prix van Singapore geen punt meer werd gescoord. Het opvallende is dat op zaterdag de VF-23 wel werkte, maar op race pace schoot de auto tekort. Vooral door het oververhitten van de achterbanden en de daardoor hogere slijtage verloren de coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg in de race nagenoeg altijd terrein. Eerstgenoemde coureur wil echter niet de volledige schuld van het dramatische seizoen bij het team neerleggen en kijkt ook naar zichzelf. "Ik denk dat het niet helpt om op een goedkope manier de schuld bij de jongens neer te leggen", vertelt de Deense coureur. "Ik denk dat het een teamsport is. We zijn allemaal betrokken en allemaal verantwoordelijk. Ik wil hier niet de heilige uithangen, ik ben ook onderdeel van het probleem."

Aan het begin van afgelopen jaar zag Magnussen de bui met de VF-23 al hangen. "In 2019 zaten we in een vergelijkbare positie, daarom trok ik al vroeg aan de bel. Misschien zelfs eerder dan de anderen, omdat ik in een vroeg stadium al in de auto reed", herinnert de rijder zich, die in 2019 wel 17 punten meer haalde dan afgelopen seizoen. "Hoewel de symptomen nu hetzelfde zijn [als toen], is de oorzaak heel anders. Het is namelijk een compleet andere auto, met het ground effect is de downforce totaal anders. Daarom is het niet te vergelijken."

Ondanks dat 2023 zo verschrikkelijk was voor Haas, gelooft Magnussen er heilig in dat het team er weer bovenop kan komen. "We moeten nu bij elkaar blijven en terugkomen zoals we eerder hebben laten zien", noemt de 31-jarige rijder. "We hebben ons grote potentieel lange tijd laten zien en het is de hoogste tijd dat we onze doelen constant halen. Ik denk namelijk dat het talent en het potentieel in het team enorm is. Ik wil daarom hier blijven om het team vooruit te krijgen en te laten zien waar we toe in staat zijn." Ook kan de man uit Roskilde alsnog wat positieve punten van 2023 noemen: "Er valt veel te leren als het zwaar is, meer dan als het makkelijk gaat. Karakters worden gebouwd en het maakt ons sterker. Je wordt bestendiger, we bouwen die bestendigheid in zware tijden op. Het is niet iets waar ik van genoot, dat heb ik dit jaar weinig gedaan, maar er komt altijd weer een nieuwe dag waar we weer kunnen strijden. Volgend jaar biedt ons een grote kans."